Ricardo Peralta aún le queda por superar lo más doloroso: “este juego es un golpe al ego”

Ricardo Peralta enfrenta las críticas tras su participación en La Casa de los Famosos México. El octavo eliminado recibió un “cubetazo” de agua fría a su salida, que lo trajo de golpe a la realidad.

“Sentí como que me desconectaron pero de un trance y lo que si, es que me conectaron a la plática del 2024 en el mundo, al internet de las cosas, a los TikToks, al X y cuando me conectaron a todo, pues me dio freeze y dije... ¡Ora!”, compartió Peralta en charla con Publimetro.

Ricardo Peralta aún le queda por superar lo más doloroso, así lo compartió con Publimetro (Foto: Televisa)

El 21 de julio ingresó a la casa, luego de ganar MasterChef Celebrity, por lo que la audiencia lo tenía entre sus favoritos, pero a lo largo de las semanas se volvió un habitante incómodo y polémico al grado de perder a un número importante de seguidores en sus redes sociales.

“No sé porqué pasó eso, es un experimento muy fuerte, es el proyecto más importante de la televisora. Fue algo muy fuerte, el cerebro se bloquea no sé qué hace, eso paso con el mío. También depende de las herramientas psicológicas que cada quien tenga. Cuando entré quería ir a dar brillo, color y hacer chistes, no pude sacar ningún chiste, porque estaba en un lugar muy oscuro y no lo digo como justificación, sino una realidad -independientemente- de que cuando salí me explicaron muchas cosas y muchas polémicas”, comentó.

<i>“Cuando entré quería ir a dar brillo, color y hacer chistes, no pude sacar ningún chiste, porque estaba en un lugar muy oscuro y no lo digo como justificación”</i> — Ricardo Peralta

El creador de contenidos resaltó que la experiencia no le brindó felicidad, “hubo muchas cosas que pasaron que yo dije ahí adentro: ‘me siento muy infeliz’. No me sentía vibrando alto, aunque le decía a mis compañeros hay que vibrar alto, por favor, pero nunca pude”.

Golpe al ego

A lo largo del reality, Peralta fue señalado por comentarios y comportamientos que algunos consideraron conflictivos o estratégicos, lo que generó divisiones tanto dentro de la casa como entre la audiencia.

“Todo este juego es un golpe al ego. Te puedo decir que en la intervención que me hicieron mis amigos me dijeron que la primera semana me veían súper soberbio, y les respondí: ‘¡Ora!’. Me gusta revisar, no es que me digan eso y yo diga: ‘pues no o si por esto, no’ a lo que llegamos fue que tenía sentido que yo en la primera semana me sentía internamente chiquito, así inservible”, agregó el influencer.

<i>“Tiene sentido que yo haya sacado esa versión horrenda de soberbia y fealdad, porque cuando te sientes chiquito tu cerebro, para cuidarte, saca a alguien horrendo y ataca a la gente. Aunque no lo crean, no soy esa persona”</i> — Ricardo Peralta

“Viene lo más doloroso”

Ricardo compartió que no ha visto todo lo que hizo en La Casa de los Famosos, “no he podido estar en la calle, lo que tengo muchas ganas es de aprender, entender y saber qué ocurrió. Me echaré un clavado muy doloroso a ver varios videos, porque no he visto todo, solo clips y cosas chistosas. Soy una persona que se responsabiliza de sus actos, de sus palabras y yo tengo un grado de consciencia, eso hace que sientas más fuerte el golpe”.

“<i>Me he visto comiéndome los mocos, eso fue algo muy fuerte, sé que lo hago pero verme fue algo muy fuerte; así vendrán cosas más dolorosas”</i> — Ricardo Peralta

Aclaraciones

La figura de las redes sociales utilizó la charla para aclarar algunos puntos que han salido, en especial de que ya no tiene amigos.

“La gente comenta que ya no tengo amigos y que nadie me quiere, pero me gustaría explicar que antes de entrar a la casa a sabiendas que era un proyecto importante les dije a mis amigos: ‘si la cosa se pone turbia, se desaparecen. Yo dejé esa indicación porque sé como sucede en las redes por la pasión, así que traté de cuidar a la gente que amo”, dijo.

<i>“Recibí mensajes de gente, de los que ya no creen en mí y de los que aún confían en mí. Muchos dice que en la casa se vio al verdadero Ricardo, pero todos tenemos momentos y situaciones que no son muy bonitas”.</i> — Ricardo Peralta

Peralta ha sido un defensor de los derechos de la diversidad y ha colaborado en varios eventos y campañas en favor de la visibilidad de la comunidad.

“La comunidad no es un solo grupo que me odie. La comunidad son muchas personas porque hay ciertas personas que no les caigo bien desde hace mucho tiempo y ya no querien verme, pero hay otras personas que sienten lo que yo siento. Así que decir que es todo un sector, eso es agresivo. Tengo varios activistas que se han acercado a mí para decirme que soy muy fuerte, pero también me han explicado las cagadas que hice”, detalló.

¿Boda en puerta?

A pesar de los señalamientos y los ataques en redes, Ricardo Peralta enfatizó que trabaja n ser una mejor persona, por lo que ya piensa en formalizar su relación con su novio Charly.

<i>“Espero que sí (haya boda) porque ahora traigo ganas de cosas bonitas. Disculpas a todo México y a Publimetro si les llegue a causar o a dar numeritos”</i> — Ricardo Peralta

Tras su paso por el reality, Peralta sigue con su labor en redes, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido y aprovechando la exposición mediática para reforzar su presencia en la industria del entretenimiento.

