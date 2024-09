Ricardo Peralta ‘huye como diva’ de la prensa y les avienta su auto

Ricardo Peralta se convirtió en uno de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ que más dañó su reputación dentro del reality. Ahora que salió, su actitud hacia la prensa se volvió tema de conversación, pues huyó de los cuestionamientos y arrancó en su auto.

El influencer apodado ‘Torpecillo’ ingresó a LCDLFM como uno de los participantes más populares y uno de los favoritos para ganar los 4 millones que se le otorgan a quien apaga las luces de La Casa; no obstante, sus actitudes y comportamientos terminaron por mermar su reputación, por lo que incluso perdió una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

Aunque todavía no estaba consciente de la situación a la que se enfrentaría una vez fuera del reality, en sus primeras declaraciones tras ser expulsado, pidió perdón a México: “Lo que le puedo decir a México es: una disculpa si les falté al respeto, si los ofendí; y también una disculpa si no llené sus expectativas, soy un ser humano, cometemos errores, y ni modo, a aprender”.

Ricardo Peralta huye en su auto para evitar a los medios

En diversos canales de Youtube que se dedican a los encuentros con celebridades, se publicó el video en el que Ricardo Peralta huye de los micrófonos y “avienta su auto a la prensa”, tal como se describió en ‘Lo escuché… Con Alan Morales’.

‘Qué buen chisme’ compartió su perspectiva de lo sucedido con el título: “¡Ricardo Peralta se gana el odio de los reporteros! Les hace tremendo desplante, huye como diva”.

Suscriptores del canal anteriormente mencionado se expresaron en la sección de comentarios: “No le crean que está arrepentido, él siempre ha sido así y no es la primera vez que se expresa de la forma que lo ha hecho”, “Creo que no le interesa limpiar su imagen”, “Es muy falso en las entrevistas, es soberbio y nefasto de Ricardo” y “Ya le urge llegar a su casa para ir a comer su moco”.