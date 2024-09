Ricardo Peralta reacciona a la ‘traición’ de sus amigos: “Yo entiendo”

Ricardo Peralta fue uno de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ que salió del reality con el mayor daño en su reputación, por lo que varios de sus amigos optaron por ‘darle la espalda’ y dejar de seguirlo en sus redes sociales. De esta manera, Torpecillo reaccionó a la situación.

Tras un encontronazo de Ricardo Peralta con Arath de la Torre en un posicionamiento que finalizó con la frase que se volvió viral: “Tú no eres Wendy Guevara, búscate otra historia, porque esa ya se contó”, el influencer perdió una gran cantidad de seguidores en Instagram, por lo que incluso cerraron su cuenta.

En esta pérdida de followers, se incluyeron varios ‘amigos’ del youtuber; incluso se esparció el rumor de que Jair Sanchez, uno de los compañeros más cercanos de Ricardo Peralta, dejó de seguirlo en sus redes sociales, hecho que más tarde fue desmentido.

Ricardo Peralta habla de su pérdida de amigos

Durante una transmisión en vivo con Pablo Chagra y Shanik Berman, el también conocido como ‘Pepe’ fue cuestionado acerca de la pérdida de sus amigos: “Antes de entrar me vi con ciertos amigos. El año pasado yo vi esto, yo vi este fenómeno, es una cosa fuerte y yo sabía que si yo iba para un lado, iba a haber opinión, si iba para otro, iba a haber opinión”.

Aclaró que antes de ingresar a LCLDFM, habló de la situación con sus círculos cercanos: “Les dije: ‘oigan, todo esto es una cosa muy fuerte, si yo me voy a la derecha va a hacer opinión, si me voy a la izquierda va a haber opinión y yo también entiendo el mundo de las redes sociales. Si ustedes llegan a no emitir ni una sola opinión, creanme que cuando estemos afuera seguramente lo platicaremos, si también está la apertura de aquel lado y si no, yo también entiendo porque esto es un proyectazo, es el proyecto más importante de México’”.

Destacó que previo a iniciar el live, se encontró con Jair Sánchez e incluso se dieron un abrazo: “Acabo de ver a Jair porque está aquí haciendo un proyecto y me abrazó y todo”.