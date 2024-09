Taylor Swift manifiesta apoyo a Kamala Harris para presidenta

La estrella del pop Taylor Swift respaldó a Kamala Harris en un post de Instagram poco después de que terminara el debate entre candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Votaré por @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerrera que los defienda”.

Firmó el mensaje como “Taylor Swift, señora de los gatos sin hijos”. El mensaje fue publicado 15 minutos después de culminar el primer —y probablemente único— debate entre Harris y Donald Trump.

Swift tiene una gran influencia en las redes sociales, con más de 280 millones de seguidores solo en Instagram.

“Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me ha animado e impresionado mucho que haya elegido como compañero de papeleta a Tim Walz, que lleva décadas defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y los derechos de la mujer sobre sus propios cuerpos”, lee parte del mensaje de la famosa artista. Además de la publicación en su página de Instagram, Swift publicó una historia en la que incluye el enlace para que las personas se inscriban para votar.

Hace unas semanas, Trump publicó unas imágenes falsas mediante inteligencia artificial (IA) con las que dio la impresión de que Swift apoyaba su candidatura a la Casa Blanca.

De hecho, este asunto fue abordado por la artista en su publicación. “Eso despertó realmente mis temores sobre la IA y los peligros de difundir informaciones erróneas. Me llevó a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad”, lee la publicación.