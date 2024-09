Fey dice que nunca trabajó con Apio Quijano, quien la tachó de mala compañera

Apio Quijano declaró el año pasado que no tuvo una buena experiencia al trabajar con Fey en el 90′s Pop Tour, porque ella tenía aires de diva y no le gustaba convivir con nadie.

“Karla Díaz me preguntó, ¿quién es la persona más difícil que consideras que has trabajado en los 90s? Y yo le dije, ‘o sea la conozco, la respeto, la admiro, pero la que más especial se me ha hecho es Fey. Eso sí, respeto; yo siempre voy a respetar”, declaró el cantante en “La Casa de los Famosos México”.

Asimismo, Apio Quijano dijo que los fans de Fey lo atacaron cuando comentó eso en el “Pinky Promise”, no obstante, poco después dejó el 90′s Pop Tour porque ya no se llevaba bien con JNS, Kabah y Magneto.

Fey dice que no entiende por qué Apio Quijano dijo eso de ella, si nunca han llegado a trabajar juntos

Aunque Apio Quijano le pidió disculpas a Fey por todo lo que dijo sobre ella dentro de “La Casa de los Famosos México”, en una entrevista con Anette Cuburu, le preguntó si era una persona difícil con quien trabajar.

“Pues debe ser porque soy demasiado profesional, demasiado exigente, pero nunca he trabajado con él, entonces no sé de dónde salió, pero está en lo correcto, es muy difícil. Es muy difícil vivir conmigo misma”, contestó la cantante.

Y agregó: “Yo no me ando con tonterías, soy muy pesadita. Y estoy ‘duro y dale’, pero la gente floja o que de repente no quiere echarle tantas ganas, o se aburren o dicen ‘salgo corriendo y ya no quiero trabajar con ella’, que me ha pasado con muchas gentes de mi equipo en el pasado, pero quienes son buenos, quienes son trabajadores y quien realmente está apasionado de lo que hace, se va quedando y estamos en el equipo por siempre”.