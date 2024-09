Transformers cuenta su origen de la mano de Lalo Capetillo y Juca

L-r, Scarlett Johansson (Elita-1), Keegan-Michael Key (B-127), Brian Tyree Henry (D-16) and Chris Hemsworth (Orion Pax) star in PARAMOUNT ANIMATION and HASBRO Present In Association with NEW REPUBLIC PICTURES A di BONAVENTURA PICTURES Production A TOM DESANTO / DON MURPHY Production A BAY FILMS Production “TRANSFORMERS ONE”

La franquicia que comenzó en 1983 llega con una nueva propuesta en la pantalla, Transformers Uno, una cinta animada de acción, con un gran toque de diversión, pero que sobre todo profundiza en la historia de dos de los personajes claves de su extensa historia: Optimus Prime y Megatron.

Este fin de semana llega a la taquilla Transformers Uno, una opción para ver en familia que revelará los inicios de Optimus Prime y Megatron L-r, Keegan-Michael Key (B-127), Brian Tyree Henry (D-16), Chris Hemsworth (Orion Pax) and Scarlett Johansson (Elita-1) star in PARAMOUNT ANIMATION and HASBRO Present In Association with NEW REPUBLIC PICTURES A di BONAVENTURA PICTURES Production A TOM DESANTO / DON MURPHY Production A BAY FILMS Production “TRANSFORMERS ONE” (Courtesy of Paramount Pictures)

Esta nueva entrega de Transformers también marca el debut de Lalo Capetillo en el mundo del doblaje, al darle voz a Megatron. “Estoy agradecido por haber quedado en el casting, el participar en esta cinta me llena de orgullo. Por otro lado, siento una gran responsabilidad de hacer algo tan grande. Es un personaje que tiene un desarrollo muy padre y fuerte, no cualquier personaje te da esa carnita para poder jugar con eso. Es un proyecto que me encanta, tuvimos una dirección impresionante y ver de dónde vienen estos héroes y villanos que conocemos desde niños, es una gran oportunidad”, contó Capetillo en entrevista con Publimetro.

En la pantalla también veremos a uno de los personajes más queridos de la franquicia, Bumblebee, la voz estuvo a cargo de Juca, esto dijo el influencer sobre la experiencia de hacer el doblaje. ”Cuando ya conoces muy bien al personaje, no lo sientes como un personaje nuevo, ya sabes cómo es ante ciertas situaciones de la vida, cómo es su energía, y la verdad es que Bumblebee, tiene una energía muy alta. Para hacer este trabajo tuve que remontarme a mi adolescencia, porque es un Bumblebee muy joven, todos están todos en una etapa muy prematura de su vida. Entonces todo lo base en eso, mucha energía, inocencia y las ganas de aventurarse. Sí fui muy energético en la cabina, me sentía muy lleno de vida haciendo las caricaturas”.

Tanto Lalo como Juca han sido seguidores de Transformers desde hace muchos años, sin embargo, recalcaron que la historia que los marcó de la franquicia fue la película de 2007, aquella que protagonizaron Megan Fox y Shia LaBeouf. Ahora ser parte de este de robots que se transforman es un sueño hecho realidad para los actores.

“Nunca imaginé ser parte de este mundo, es algo que no te imaginas y que no crees, pero cuando se presenta la oportunidad la tomas con la responsabilidad que se merece y el respeto que se merece, porque son unos personajes ya establecidos. Ya vi la película y quedé fascinado con todo, con la historia, con la narración, con las curvas de cada personaje, también con mi trabajo. Me encantaría poderle enseñar esta película a mí yo de que fue a verla la primer película de Transformers, me fascinaría poder enseñársela porque estoy seguro que lloraría de la emoción”, expresó Juca.

Al ser una película infantil, Transformers Uno también está llena de mensajes, “yo aprendí de Megatron, que no necesariamente siempre tienes que dejarte llevar por la pasión. Siempre tienes que anteponer lo que es correcto porque justamente él tiene este cambio y se convierte en este villano que que adoramos por una situación que le pasa, y esta pasión tan grande que tiene lo ciega, le nubla la cabeza y lo hace totalmente por un camino obscuro. Está bien tener esa pasión e impulsos para hacer las cosas, pero siempre anteponiendo lo que es correcto”, comentó Lalo Capetillo.

Tanto Lalo como Jucca han sido seguidores de Transformers desde hace muchos años,

Mientras que el influencer resaltó, “yo me llevo que siempre hay que tener la mejor actitud ante cualquier adversidad, ante cualquier búsqueda o aventura, que te puedes ir divirtiendo, así no tengas idea ni a dónde vas ni a qué vas. Siempre puedes hacer que el camino sea divertido, puedes tener buena relación con la gente que te acompañe y está en ti tener una buena actitud hacia hacia la vida, literal”.

En la pantalla también veremos a uno de los personajes más queridos de la franquicia, Bumblebee, la voz estuvo a cargo de Juca,

¿Qué veremos?

Es la historia no contada del origen de Optimus Prime y Megatron, ahora enemigos jurados pero alguna vez hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre. En esta primera película animada digitalmente de los Transformers escucharás las voces de un talento estelar incluyendo a Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, con Laurence Fishburne, y Jon Hamm.