Piso 21 y SOG crean un hit con “Gané cuando te perdí”

El artista colombiano SOG continúa su ascenso imparable con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Gané Cuando Te Perdí”, junto a la sensación de la música latina Piso 21. El tema transmite un mensaje emotivo sobre el amor propio y el crecimiento personal, haciendo referencia a la liberación que viene al perder a alguien que no era adecuado para ti.

Piso 21 y Sog crean con un hit con “Gané cuando te perdí” (Foto: Cortesía)

Tras el éxito global de “El Ritmo Que Nos Une”, el himno oficial de la selección colombiana, que rompió récords de streaming en Colombia en un solo día y debutó en número 37 en el chart global de Spotify, SOG ha consolidado su posición como uno de los principales productores colombianos a nivel internacional.

“Gané Cuando Te Perdí” es una emotiva, pero motivadora colaboración con Piso 21, que muestra la capacidad del productor para ramificarse fuera de la escena del reggaetón y trap, creando una melodía diferente, misma con la que sus seguidores podrán identificarse como parte de la temática del nuevo tema.

Actualmente, SOG es el tercer productor colombiano con más oyentes mensuales en Spotify después de Ovy On The Drums y Sky Rompiendo, demostrando que su sonido resuena a nivel global, pero no solo eso, ya que recientemente ganó un Premio Juventud en la categoría “Mejor Mezcla Urbana” por su hit “Quema” junto a Ryan Castro y Peso Pluma, además de obtener una nominación a Premios Heat 2024 por “Productor Del Año”.

Al respecto de la popularidad que sigue sumando dentro de la industria musical a nivel internacional, el famoso productor se prepara para lanzar su álbum debut, titulado como su icónico slogan, Que Chimba SOG, consolidando aún más su legado como un productor y artista que no tiene miedo a experimentar en cada uno de sus proyectos.