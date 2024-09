Becky G perdió dos temas súper exitosos que acabaron siendo para un grupo estadounidense y otro solista latino

En la industria de la música es muy común que un tema pase por varios artistas o agrupaciones hasta que finalmente logre salir al mercado y hace unos días se reveló que Becky G perdió la oportunidad de lanzar dos temas que fueron súper exitosos.

La cantante estuvo invitada al podcast mexicano “La Heladera”, donde el entrevistador la sorprendió con cierta información que ella no creía que se logró filtrar.

“¿Qué me puedes decir de ‘Animals’ de Maroon 5?”, le preguntó Diego Madrigal a Becky G, quien se mostró muy sorprendida y le cuestionó: “¿En qué parte del internet estabas?”

Becky G casi consigue que ‘Animals’ de Maroon 5 y ‘La Bachata’ de Manuel Turizo formaran parte de su repertorio musical

Becky G le dijo al conductor del podcast “La Heladera” que esa información debía estar en la dark web, porque nunca se llegó a mencionar en ningún medio de comunicación hasta ahora.

“Es que no puedo decir mucho sobre eso”, le confesó la intérprete de “Bailé con mi Ex”, dando a entender que se metería en serios problemas legales si alguna vez llegara a revelar porque “Animals” acabó siendo para Maroon 5 y no para ella, aunque susurró: “Porque iba a ser mi canción y no sucedió”.

A lo que Diego Madrigal le replicó lo siguiente: “Como sucedió con ‘La Bachata’ también”, dejando a Becky G mucho más impresionada de lo que estaba y añade: “Nos perdimos de un clásico”.

“La Bachata” acabó siendo otro mega éxito que no fue para la cantante de origen mexicano, sino para el intérprete colombiano Manuel Turizo, tema que lo ayudó a posicionarse aún más en el mercado internacional.