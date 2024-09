Christian Nodal explota en sus redes por la polémica del cumpleaños de su hija: lanzó contra los medios y los fans

Christian Nodal volvió a estar en el centro de la polémica este fin de semana, después de que Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, subiera a su cuenta de Instagram varias publicaciones relacionadas al cumpleaños de Inti, hija de ambos.

En una de las publicaciones aparece la mano de Christian Nodal, cuestión que confirma que el cantante mexicano voló hasta la ciudad de Buenos Aires para estar con su pequeña. Sin embargo, muchas personas lo criticaron por no subir una publicación con ella, o por no dedicarle un mensaje por su primer añito.

Cazzu (Instagram)

Hasta este entonces, Nodal se había mantenido ajeno a hablar temas relacionados a su paternidad, pero la cantidad de mensajes le hicieron volar la paciencia y a través de varias historias explotó contra quienes lo criticaron.

Nodal sale a defenderse de las críticas

“Ya andan que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales. Que mal esto, que mal lo otro”, inicia Nodal en un video que publica La Comadrita.

“Yo soy bien consciente, no habló por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos. De influencers payasos, reales, de todo tipo. Como usan una imagen con mi hija para decir: ‘ah no que este cab#on no quiere pagar manutención. Ah no juez, que negoció2. Hablan tanta mierd#, que yo no tengo estómagos para leerlos”, continúa Christian Nodal.

“Un post, así sea con todo el corazón. Así sea con toda la mejor energía se hace un mie*dero en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero”, destacó el cantante mexicano.