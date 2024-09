Daniel Bisogno reaparece y comparte foto desde su cama de hospital

Daniel Bisogno ha vuelto a encender las alertas de sus familiares cercanos, colegas y seguidores, ya que su hermano Alex Bisogno confirmó que el famoso conductor tuvo que regresar al hospital por una bacteria en la sangre luego del transplante de hígado que recibió.

El estado de salud del conductor de Ventaneando ha generado controversia en los últimos días, tomando en cuenta todas las intervenciones por las que atravesó en el pasado; al respecto, Daniel reapareció y compartió una fotografía desde el hospital.

Daniel Bisogno (Foto: TV Azteca: Ventaneando)

Daniel Bisogno reaparece y comparte foto desde el hospital

Pese a que Alex Bisogno aseguró que el estado de salud del presentador de televisión es estable, aún permanecen algunas dudas entre los usuarios, por lo cual Daniel Bisogno reapareció desde su cuenta de Instagram al compartió un mensaje y fotografía desde su cama del hospital.

“Les presentó a los ángeles de Dany”, escribió en una historia de su cuenta oficial de esta red social.

Daniel Bisogno reaparece y comparte foto desde el hospital (Foto: Instagram)

En la fotografía Daniel Bisogno intentó pasar desapercibido, por lo cual enfocó a sus hermanos Ivette y Alex, además de Charly Moreno, quien presuntamente es la pareja sentimental del famoso conductor mexicano, ya que han sido captados en distintas ocasiones.

Daniel Bisogno Imágenes recuperadas de 'Ventaneando'

Al respecto de la información sobre la estancia de Daniel Bisogno en el hospital, su hermano reveló durante una entrevista con Ventaneando algunos de los pormenores de la infección que presenta el conductor, señalando que podría salir del área de terapia intensiva muy pronto.

“Es una infección, una bacteria que está creciendo en su sangre, es una bacteria que crece en el estomago de cualquier persona. Está en el hospital, no está enfermó de gravedad, en realidad Daniel está bien. Daniel está en terapia intensiva pero no porque esté de gravedad, no podemos descartar absolutamente nada, todo apunta a que mañana ya podría estar en piso”, comentó.