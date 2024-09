Galilea Montijo llama la atención por abrazo a Agustín Fernández en LCDLFM: “No lo traga”

Al finalizar la prueba que definió a Karime Pindter como la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México’, Galilea Montijo abrazó a cada uno de los habitantes del reality, sin embargo, usuarios de redes sociales señalaron la diferencia entre los abrazos que la conductora repartió entre Team Mar y el que le dio Agustín Fernández.

Internautas compartieron clips del ingreso de Galilea Montijo a LCDLFM en los que la conductora saluda con un abrazo a cada uno de los seis concursantes del reality. Usuarios de X aseguran que al momento de abrazar a Agustín Fernández, la nacida en Guadalajara demostró su desprecio por él. De la misma manera, destacaron el cariño con el que se dirigió a los miembros del Team Mar.

En un post con el fragmento del video en el que se muestra este momento, se pueden leer comentarios como: “No lo traga por todo lo que ha hablado del programa ‘Hoy’”, “El abrazo todo frío”, “Es que la langosta no cae bien” y “Porque arruinó toda la ayuda que le estaba dando, o bien porque Gali recuerda todo lo que al principio el ‘Langostín’ habló y ya lo trae atravesado”.

¿Agustín Fernández queda vetado de ‘Hoy’?

Usuarios de internet explicaron que la supuesta falta de aprecio por Agustín Fernández tiene que ver con los comentarios sobre ‘Hoy’ que realizó dentro de La Casa, mismos que llevaron a Andrea Rodríguez a arremeter en contra del argentino:

“Este año hemos tenido a J Balvin, Christian Nodal y Ozuna. Han hecho de todo. Si ellos con estrellas internacionales, para cualquiera de La Casa debe ser un privilegio estar. El que más va a extrañar venir a ‘Hoy’ va a ser él”.

Hace no mucho, la productora de ‘Hoy’ sentenció ante los medios que el comportamiento y comentarios del amigo de Nicola Porcella la decepcionó: “Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’ no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente”.