Julio Camejo hizo que Sian Chiong le ofreciera disculpas a Wendy Guevara

En un reciente live, Wendy Guevara reveló que Julio Camejo le envió un video en el que aparecía Sian Chiong disculpándose por haberla ofendido mientras estuvo en “La Casa de los Famosos México 2″.

Recordemos que en las primeras semanas del reality show, el actor cubano le dijo a Ricardo Peralta que se alegraba de participar con él, porque pensaba que él sí era una buena representación de la comunidad LGBTIQ+, ya que es educado, no como la anterior, aparte de que no tendría nada de qué hablar con esa persona.

Wendy Guevara no tardó en reaccionar a las declaraciones de Sian Chiong, puesto que, aunque nunca dijo su nombre, era evidente que se refería a ella y prometió encararlo en una de las pre o post galas en ViX.

Wendy Guevara no sabe si va a encarar a Sian Chiong debido a todo el hate que está recibiendo el actor

“Me mandó un mensaje Julio Camejo, pasándome a Sian… Entonces, me mandó el video y Sian me dice: ‘pues disculpa y así, no quise ofender’”, compartió Wendy Guevara con sus seguidores.

La primera ganadora de “La Casa de los Famosos México” admitió que en ese momento no supo qué responder, pues esperaba encontrarlo el viernes en la pre o post gala de ViX, incluso le llegó a pedir permiso al productor para enfrentarlo, y le pidió que no se peleara con Sian Chiong.

Sin embargo, Wendy Guevara ahora está dudando si encararlo y decirle “a ti en qué te perjudica si estudié o no”, porque sabe que el actor debe estar lidiando con todo el hate que se le ha venido encima por su controvertida participación en el reality show.

La influencer admitió que le encantaba pelearse, no obstante, considera que no sería justo atacar a Sian Chiong en estos momentos, ya que debe estar muy mal por todo lo que hizo y lo que provocó entre el público.