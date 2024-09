‘Cuéntamelo Ya’ pone a barrer a Sian Chiong tras llamarlo ‘Ceniciento’

Una de las cosas más esperadas por el público es la visita de los expulsados de ‘La Casa de los Famosos México’ al programa ‘Cuéntamelo Ya’, pues las conductoras evidencían las conductas polémicas de los exhabitantes. Esta vez, fue turno de Sian Chiong de enfrentarse a la realidad que se vive fuera del reality.

Sian Chiong asegura que no traicionó a Mar

Para comenzar, abordó el tema de su supuesta traición al Cuarto Mar, y admitió que su unión a Tierra se trató de una estrategia: “Fui alguien que jugó una estrategia de protegerse para poder llegar lo más lejos posible”; esto porque pensó que los miembros del equipo liderado por Adrián Marcelo podrían ‘ir por él’.

“No me siento para nada orgulloso de esa situación, el juego te lleva a eso”, aseguró.

Respecto a la polémica suscitada tras la broma del Team Mar, en la que sacaron su colchón de cuarto, respondió: “Yo sí les dije a ellos que no me lo tomaba personal, no me parece chistoso porque mi sentir ahí era de que estaba muy agobiado”.

Y mencionó que no tenía ningún tipo de compromiso con Team Mar, argumentando que no había un pacto de por medio en su relación, por lo que no existió una traición. No obstante, aceptó que sus valores personales sí se vieron afectados.

Sian Chiong es nombrado ‘El Ceniciento’ en ‘Cuéntamelo Ya’

Sian Chiong expresó no haber sentido conexión con Mario Bezares, e incluso admitió haber tomado a pecho el apodo que se le impuso tras una discusión con el conductor: “Tomaba personal que me decía Cenicienta”.

De esta manera, las conductoras del programa le regalaron una zapatilla, una escoba y una cubeta; estos artículos fueron entregados por un príncipe.

El cubano rechazó la zapatilla diciendo que no le quedaría, sin embargo sí aceptó el equipo de limpieza y se puso a barrer durante la transmisión en vivo.

¿Qué dijo Sian Chiong sobre los escupitajos?

Clips en los que el actor escupió tanto a la comida, como a las pertenencias de Arath de la Torre se volvieron virales, por lo que las conductoras de ‘Cuéntamelo Ya’ le mostraron la evidencia.

Por su parte, como lo hizo anteriormente, Sian reiteró que solo hizo el ademán, mas no escupió de verdad. Aún así, pidió perdón al público y se justificó: “Es reprobable el acto, pero fue una manera de apoyar a un compañero cuando nos sentíamos amenazados”.

Habla de la broma de mal gusto que le hizo a Briggite Bozzo

Otro de los momentos que envolvieron al cubano en la polémica, fue cuando frente a Briggitte Bozzo y Gomita tocó sus genitales, lo que provocó que las habitantes de LCDLFM reaccionaran con un gesto de desprecio.

“Mal chiste, es un chiste que creo que es un poco desafortunado”, aceptó. “Muchas de mis actitudes allá dentro no fueron las correctas”.

¿Qué viene para Sian Chiong?

Para concluir, se le cuestionó a Sian qué viene para él en el futuro cercano, a lo que el actor respondió: “Viene un momento de deconstruirme de nuevo” y confesó que reflexionará y trabajará en su persona.