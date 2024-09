Daniel Bisogno da sus primeras declaraciones desde terapia intensiva: “Ya voy para arriba”

Daniel Bisogno fue transferido a terapia intensiva por una bacteria que afectó en la recuperación de su reciente trasplante de hígado. Los hechos preocuparon a los seguidores del conductor, no obstante, en ‘Ventaneando’ se hizo público un mensaje de voz que envió, en el que asegura que ya será trasladado a terapia intermedia.

El apodado ‘Muñeco’ fue sometido a una cirugía de emergencia al encontrar un donador de hígado. Dicho procedimiento fue un éxito, por lo que a los pocos días se le permitió concluir su recuperación en su casa, tal como lo explicó Alex Bisogno en una visita que hizo a ‘Ventaneando’, en la que incluso aseguró que en un par de meses el también actor podría volver a sus actividades.

No obstante, una bacteria en la sangre del conductor fue la responsable de enviarlo nuevamente a terapia intensiva, por lo que especulaciones sobre su estado de salud comenzaron a surgir; de esta manera, Daniel Bisogno envió un mensaje para aclarar su situación.

Daniel Bisogno habla de su recuperación

En la emisión más reciente de ‘Ventaneando’ se transmitió un audio enviado por Daniel Bisogno desde terapia intensiva: “Familia querida, cada vez mejor. Afortunadamente ya me están haciendo diario los ultrasonidos, checándome todo absolutamente, bacterias, virus, que todo esté bien. Afortunadamente todo está saliendo con los números. Los doctores se asombran de mi capacidad de mejoría y velocidad para eso, entonces están muy contentos”.

También sentenció que está a la espera de ser trasladado a terapia intermedia: “Ya ahorita estoy esperando que me muevan al cuarto de terapia intermedia, ya me van a pasar para allá y la idea es vigilar que los antibióticos y todo esté bien aquí unos días y para más tardar el sábado ya regresarme a mi casa a seguir con la recuperación total que esto no la retrasó, sino hubo cosas que mejoraron porque se dieron cuenta a tiempo”.

“Afortunadamente está todo bajo control hasta este momento que está saliendo la patóloga de acá de donde estoy y están muy contentos todos y ya me dijo que ya voy para arriba”, expresó antes de agradecer a quienes están al pendiente de su salud.

Tunden a Daniel Bisogno por ingresar un celular a terapia intensiva

En una publicación de la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ en la que se retomó el audio enviado por Daniel Bisogno, usuarios de la red social estallaron en contra del conductor por haber ingresado su teléfono celular a terapia intensiva:

“Qué raro, en terapia intensiva no permiten que ingresen celulares. A ver cuánto dura fuera del hospital porque seguro vendrán más infecciones”, “¿Cómo entra un celular a terapia intensiva? Pobre hombre, se está yendo en partes poco a poco”, y “¿La gente en terapia intensiva puede hablar, dar entrevistas o mandar mensajes?”