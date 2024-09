“Hablando se cura la gente y yo me curé cantando”: Mercedes y Flores presenta su EP ‘De todo lo que me guardé’

Mercedes y Flores, cantante originaria de la Ciudad de México, está lista para deslumbrar a su público en su próxima presentación en el Foro del Tejedor el 19 de septiembre. En entrevista para Publimetro, la artista compartió detalles sobre su nuevo EP titulado “De todo lo que me guardé”, el cual ha lanzado de manera constante durante casi un año.

“Llevo casi un año sacándolo sencillo por sencillo”, comentó la cantante. “Este último me tardé un poquito más, pero ya quería que fuera de todos ustedes”. Su nuevo material es una recopilación de canciones que, según la artista, contienen experiencias y emociones que ha acumulado a lo largo del tiempo. “Cada canción tiene algo que a lo largo de unos cinco o seis años me guardé, que no quise decirle a la otra persona”, explicó.

El primer sencillo del EP, titulado “Poder olvidarte”, aborda la dificultad de dejar atrás una relación mientras se guarda un cúmulo de sentimientos no expresados. “Habla de cómo uno se tuvo que ir queriéndose quedar, pero pues se quedaron muchas cosas que decir”, detalló. La segunda canción, “Nunca sucedió”, se dirige a esos “casi algo” que nunca llegan a ser, explorando las emociones de lo que pudo haber sido.

En cuanto al tercer sencillo, “Confundido”, éste refleja la ambigüedad en las relaciones modernas. “Es un himno al amor propio, como yo merezco algo mejor”, dijo. La última canción del EP, “Algo Mejor”, es particularmente personal para la artista, ya que aborda el cierre emocional que no pudo concretar con una persona. “Perdóname por no darte una explicación, pero merecíamos algo mejor”, es una de las frases que describe a la perfección el mensaje de esta pieza.

La artista, que también es psicóloga de profesión, considera que la música es una forma de sanar. “Hay que sacar lo que uno trae dentro porque hablando se cura la gente y yo me curé cantando”, expresó.

Abanderando el pop contracorriente

En un panorama musical saturado de géneros predominantes como el reggaetón y el regional mexicano, Mercedes y Flores destaca por su propuesta de pop alternativo. Atribuye su crecimiento a las redes sociales, que han permitido a los escuchas descubrir su música de manera más accesible.

En ese sentido, comentó que como mexicana la llena de orgullo el momento que está viviendo el regional, ya que un género que ha escuchado desde pequeña y por lo tanto no descarta que en algún momento pueda interpretar algo dentro de ese estilo musical.

Foto: (Especial)

En cuanto a colaboraciones, la cantante mencionó su trabajo con Pablo Preciado (Matisse), resaltando lo afortunada que se siente por haber podido cantar junto a él en el tema “Tiburones”. La conexión personal con otros músicos es un aspecto que valora profundamente, mencionando su amistad con Vivian Baeza, quien tiene una mayor presencia en el regional y con quien colaboró en la canción “Que hubiera sido”.

Finalmente, Mercedes y Flores promete una presentación emocionante en el Foro del Tejedor. “Vamos a enseñar un poquito de música nueva”, anticipó, y agregó que el show incluirá “amor y no sólo tristeza”.