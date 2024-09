Fans de La Casa de los Famosos México critican a Gomita por no arreglarse para una entrevista

La imagen de Gomita quedó muy golpeada para un sector de los fans de La Casa de los Famosos México. A pesar de que la influencer se mostró real en cuanto a su personalidad y apariencia, se ganó muchos detractores simplemente por estar en el Cuarto Tierra, el de manos popularidad.

La misma Araceli Ordaz — nombre real de Gomita — lo ha sentido tras su salida de La Casa de los Famosos México. Ahora que lee los comentarios y está de lleno en las redes sociales, tiene acceso a cómo quedó su imagen después de participar en el reality show de Televisa, que se transmite por Las Estrellas.

Es tanta la hostilidad en su contra, que un grupo de fans del programa se puso a criticarla por no arreglarse para una entrevista. Gomita ofreció una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, y la misma periodista le pidió a la influecer que apareciera tal cual como es natural y que mientras hablaban se fuera maquillando; es como el estilo de este espacio.

“Sin filtros porque si me ven así este es mi mejor amigo. Estoy encantada de que me dijeras que me arreglara frente a las cámaras porque a mí no me da pena nada; ya me vieron de todas las maneras”, dijo Gomita en la charla con Obregón.

Sin embargo, los fans no comprendieron el sentido de la entrevista y se la tomaron con Gomita por estarse maquillando en el video.

“Qué poca educación ¿maquillándose en plena entrevista? “Mi humilde opinión, pero qué falta de respeto para Matilde y su público, estarse maquillando. Qué pena de mujer”, “una se tiene que arreglar antes, es una falta de respeto”, dijeron varios de los seguidores, según recoge Milenio.