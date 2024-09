Wendy Guevara responde a las indirectas del papá de Agustín Fernández: “Lo quieren victimizar”

Agustín Fernández recibió de sorpresa, en la noche de cine de “La Casa de los Famosos México 2″, una videollamada de su papá, quien le dijo que sus amigos lo habían dejado solo y Wendy Guevara no tardó en responder.

No es la primera vez que la ganadora de la primera temporada de este reality show habla sobre este tema y se hartó que hasta el papá de su amigo quiera echarle la culpa a ella y a Nicola Porcella de los errores del famoso argentino.

“Te traicionaron, te jugaron feo, no importa, estamos los que te queremos, los que te apoyamos... Sos bueno, sos un alma hermosa”, le dijo el papá de Agustín Fernández al despedirse.

Wendy Guevara hizo un recuento de todo lo malo que hizo Agustín Fernández

A través de un live, Wendy Guevara respondió a las declaraciones del papá de Agustín Fernández, pues cree que quieren desviar la atención de la gente y se olviden de todo lo malo que hizo su amigo.

“Yo no me iba a poner a defender a alguien que tiene ese tipo de pensamientos o ideas. Por quedar bien con alguien de un cuarto que pensaba que iban a ser los fuertes. No quieran esconder y hacer una cortina de humo en donde la ha c*g*d* Agustín. Cómo no han hablado de las acciones que ha hecho o lo que ha dicho o de los que se burlaba”, aclaró la influencer.

Además, con respecto al tema de la ropa de Agustín Fernández, Wendy Guevara volvió a resaltar que fue él quien rechazó todo lo que le llevaban, a pesar de nunca preparó nada.

“Yo me llevé mis vestidos, yo hice mis maletas, yo aparté mi stylist. Mi amigo Carlos Zermeño me mandaba ropa, nunca le regresé un vestido ni dije, vestido feo o de payaso. Nunca hablé mal de nadie dentro de la casa y si hablé, no la cag** tanto”, sentenció la ganadora de la primera edición de “La Casa de los Famosos México”.