La emotiva reacción de Agustín Fernández tras hablar con su papá que hizo llorar a todos los habitantes de LCDLFMx

La recta final de La Casa de los Famosos México ya se puede sentir. En la última noche de cine, Agustín Fernández recibió una sorpresa que no fue para nada cinematográfica. Lo que en realidad vio fue una llamada con su papá, que se comunicó en vivo desde Argentina.

Al principio, Agustín pensó que era un video, pero su papá le hizo saber que era una llamada en vivo y que lo estaba escuchando. Eso fue el detonante para que el único habitante del Cuarto Tierra explotara en llanto.

El momento fue tan emotivo que el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México no se pudieron contener y lo acompañaron soltando unas lágrimas. Para algunos esto se sintió como una despedida para Agustín y para otros este contacto con el exterior le dio un poco de fuerza y popularidad al influencer argentino.

En ese instante, Agustín se quedó sin palabras y casi no pudo decir nada por estar llorando. Lo que hizo fue esperar unos minutos y después fue directamente a hablarle a una de las cámaras para desahogarse y mandar un mensaje más completo a su papá.

“No podía hablar, estaba muy emocionado. Me gustó que volviste a habar con mamá después de tanto tiempo. Ya pronto nos vamos a ver, falta poquito para que termine esta locura, linda locura porque te hace valorar muchísimas cosas estar acá encerrado. La cabeza piensa, la cabeza extraña y valoras cosas que antes no. Así que me llevo una lección increíble de acá adentro. Ya pronto voy a ir a Argentina, me los voy a traer para acá. Qué lindo mi primer contacto con el afuera. Gracias viejón por tan lindas palabras”, dijo Agustín.