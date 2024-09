Alicia Villarreal confirma su divorcio con Cruz Martínez tras rumores de infidelidad

Después de más de 20 años de matrimonio y en medio de los rumores que surgieron por una infidelidad, Alicia Villarreal confirmó su divorcio con Cruz Martínez, haciendo evidente todos los cambios que está experimentado actualmente en su vida.

La noticia por la separación de Alicia Villarreal y el fundador de la agrupación Kumbia Kings surge luego de los señalamientos por una supuesta infidelidad con Germaine Valentina, una joven cantante de 25 años, ya que fueron captados juntos en un centro nocturno.

Alicia Villarreal Alicia Villarreal se enteró por la prensa que su esposo, Cruz Martínez, estaba coqueteando con una joven de 25 años. (Instagram @lavillarrealmx @mtzmx @germaineoficial)

Alicia Villareal confirma su divorcio con Cruz Martínez tras rumores de infidelidad

Al respecto de las dudas que surgieron sobre el futuro de su relación, durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Alicia Villarreal habló abiertamente del tema, señalando que la música ha sido un refugio para afrontar las dificultades que se presentaron en su vida.

“Llegó un momento en el que dije ya. Estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanos, la música es un refugio es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer”, reveló.

Asimismo, ante las preguntas sobre su matrimonio con Cruz Martínez, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” confirmó que tomó la decisión de divorciarse, explicando que no ha sido un proceso fácil, tomando en cuenta todos los momentos que compartieron por más de 20 años juntos.

“No es simplemente firmar un papel y ya, realmente es un proceso”, añadió.

Alicia Villarreal La cantante fue cruelmente criticada en redes tras mostrarse al natural (@lavillarrealmx/Instagram)

Pese a que la artista mexicana evitó entrar en detalles sobre el proceso de divorcio que estaría por enfrentar, intentó hacer evidente que está enfocada en seguir desarrollando su carrera dentro del regional mexicano, especialmente por su próxima presentación en el Auditorio Nacional el 28 de marzo de 2025, en donde deleitará a sus fanáticos con sus temas más populares.