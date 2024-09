Sian Chiong rompe en llanto en la post gala de LCDLFM2, pero el público no le cree

A Sian Chiong le hicieron su “vida en fotos” durante la post gala del 19 de septiembre en “La Casa de los Famosos México 2″ y en un momento rompió a llorar desconsoladamente.

Esto pasó cuando le tocó hablar de su amistad con Gala Montes, ya que aseguró estar sumamente arrepentido por lo que contó a Adrián Marcelo sobre ella para que lo usara en su contra en un posicionamiento o discusión.

Recordemos que Sian Chiong le dijo a su compañero que su amiga nunca llegó a estudiar actuación, incluso que ni acabó la secundaria, por lo que podía utilizar esta información en su contra.

El público cree que Sian Chiong está actuando porque quiere que olviden todo lo malo que hizo

Sian Chiong mencionó en una reciente entrevista que él creyó que le dijo a Adrián Marcelo que nunca usara la información que le dio de Gala Montes para atacarla, hasta que vio el video que demuestra lo contrario.

“Tuve la oportunidad de hacer esta novela que se llama ‘La mexicana y el güero’, donde conocí a Galita y a Julio Camejo. Una amistad muy linda, si algo que me ha dolido de acá es, aparte muchas cosas que hice, que me arrepiento mucho...”, expresó Sian Chiong.

Y entre lágrimas agregó: “Veo esto y digo: ‘¿En qué momento me perdí?’ Lo siento México. Si acepté entrar fue porque pensaba que iba a poder seguir siendo yo, no me iba a perder nunca. Siempre he estado muy orgulloso de la educación que me dieron mis padres, de quién soy... y me perdí”.

No obstante, en vista de los comentarios que han compartido los usuarios en las redes sociales, el público no le ha creído nada, incluso Cecilia Galliano le comentó que era un excelente actor.