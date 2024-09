La estrategia de Agustín para no quedar eliminado este domingo de La Casa de los Famosos México

En cuestión de horas conoceremos los nombres de los cinco finalistas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Uno de los nominados saldrá y los otros tres obtendrán el ticket dorado.

Agustín Fernández, único sobreviviente del Cuarto Tierra, tuvo dos oportunidades de llegar a la final por medio de los retos que se llevaron a cabo en las últimas dos semanas. Sin embargo, el destino quiso que los boletos se los llevaran Karime Pindter y Gala Montes.

Parece no haber otra oportunidad como esa para el influencer argentino, ya que los votos tiene tendencia a que irán para Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo. Pero todavía no hay que cantar victoria, ya que Agustín tiene un as bajo la manga, con una estrategia que empezó a ejecutar desde el miércoles en la noche.

Agustín Fernández es in imfluencer muy reconocido. Tiene un club de fans muy grande que siempre hace presencia en Internet y es a eso a lo que acude, un llamado a sus seguidoras a que hagan un movimiento grande en redes para que voten por él.

“Nominado. No importa. Lo que hay que hacer ahora, si alguna de mis chicas está escuchando, vamos a hacer una tendencia ‘mamalona’. No me salió la de corazón, pero esta vez peleo por mi, no peleo por nadie. Así que voy a pelear esta guerra por mi y si no se puede no importa”, dijo Agustín a una de las cámaras de La Casa de los Famosos México, mientras estaba solo.

Así quedó la placa de nominados de La Casa de los Famosos México

Después de que Gala Montes ganara el reto de salvación y se convirtiera en la segunda finalista de La Casa de los Famosos México, así quedó la placa de nominados para esta noche: