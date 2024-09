Joven rompe en llanto al ver que su ex tiene una nueva relación a un mes de cortar

TikTok se convirtió, en muy poco tiempo, en una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Día con día, millones de personas acceden a este sitio para visualizar grabaciones de corta duración que logran sumar un gran número de reproducciones en muy pocas horas. Si bien el portal cuenta con diversos temas que son tendencia, algunos usuarios se ven atraídos por relatos de personas que no son creadores de contenido, tal como la joven que contó algo que la llevó hasta las lágrimas.

En un clip, de poco más de dos minutos, la joven se grabó para dar un mensaje más que claro: tenía el corazón roto por ver cómo su ex comenzaba una relación a un mes de acabar con ella: “Okay, sí, está soltero y puede hacer lo que quiera wey, pero ¿cuál es la puta necesidad de publicarlo? Si sabe que lo voy a ver y sabe que me voy a enterar. O sea, de verdad, se me hace una falta de respeto; va un mes y si tú no entiendes esto es porque nunca te lo han hecho”, son algunas de las palabras que dijo la despechada.

Si bien algunos usuarios pensaron que la joven exageró, ella dio más detalles de qué fue lo que le molestó: “aparte, también hablamos hace una semana, o sea, yo también estuve mal por seguir hablando”. La adolescente reafirmó que si no eras empático con su situación era porque no te había ocurrido eso”.

“No pido luto, si quiere estar con alguien más pues que esté con alguien más, pero lo que sí pido es un poquito de respeto. Güey, un poquito de respeto, de no andar presumiendo tu nueva relación por todas las redes sociales, cuando va un mes desde que terminamos y sabes perfectamente que hasta hace unas semanas, seguíamos hablando, es lo único que pido” finalizó la mujer que suma millones de reproducciones en diversas redes sociales.