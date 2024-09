Angélica Vale sugiere apodo para Gala Montes: si usa ‘la Novia de México’ la demandará

A Angélica Vale no le gustó nada que apodaran a Gala Montes ‘la Novia de México’, por lo que habría asegurado que si la actriz usa el sobrenombre al salir de ‘La Casa de los Famosos México’, tendrá que enfrentar consecuencias legales.

Los fanáticos de Gala Montes decidieron apodarla la ‘Novia de México’, no obstante, este mote le ha pertenecido a Angélica María desde los años 60. Por el momento, la habitante de LCLDFM no está consciente de la manera en la que sus seguidores la llaman; no obstante, en caso de que salga y se nombre de esa forma, Angelica Vale no dudará en echar todo el peso de la ley.

¿Angélica Vale piensa demandar a Gala Montes?

Una fuente cercana a la familia le confió información a TVNotas y afirmó: “Angélica Vale dice que le pedirá a Gala que se cambien el mote a la ‘Gala de México’. Está muy molesta. Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que solo ha despuntado en LCDLFM”.

Octavio Alba fue el que nombró a Angélica María la ‘Novia de México’ en los años 60, aún así, la fuente comenta que la primera actriz incluso le pidió a su hija que no tomara el tema tan a pecho.

“Vale le dijo: ‘no mamá, no te vas a dejar. Voy a defender tu nombre. Una chamaquita que no tiene estudios no va a quitarte lo que por años de trabajo, experiencia y trayectoria has logrado. Te vas a enojar conmigo pero no se lo voy a permitir. En cuanto salga de La Casa se lo voy a decir”, admitió la fuente. “Que ni se le ocurra utilizar ese apodo estando afuera porque la demandamos”.

Para concluir, destacó que el sobrenombre está registrado, por lo que es ilegal utilizarlo: “Lo que el público no sabe es que hace muchos años Angélica María registró el nombre de la ‘Novia de México’ ante el Instituto Nacional del Derecho del Autor. Este nombre no puede ser utilizado en ninguna circunstancia. Este año le tocó renovar el trámite y queda protegido. Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo cuando salga”.