Laura Zapata comparte mala experiencia con Adrián Marcelo

Adrián Marcelo se ha ganado el repudio de una gran parte del público por todo lo que hizo dentro de “La Casa de los Famosos México 2″, sin embargo, a Laura Zapata no le agradaba desde hace un tiempo, cuando vivió una mala experiencia con él.

Así lo contó la villana de las telenovelas en el programa “De primera mano”, ya que una vez accedió a concederle una entrevista al youtuber regiomontano y acabó yéndose poco después de empezar.

De acuerdo a lo que dijo Laura Zapata, Adrián Marcelo hizo gala de su humor e intentó ponerla en ridículo haciéndola bailar como su media hermana Thalía, además de que el otro invitado afirmaba que Juan Gabriel estaba vivo.

Laura Zapata se fue en plena entrevista con Adrián Marcelo

“De repente me encontré con que él me pedía que hiciera el baile de Thalía y yo decía: ‘¿No pues para eso me invitaste, maestro?’ Y luego había un señor ahí, que no sé cómo se llama, hablando de que él sabía que Juan Gabriel estaba vivo”, compartió Laura Zapata.

Ante esta situación, la actriz tomó la decisión de irse porque no se sentía cómoda y Adrián Marcelo le rogó que no lo hiciera, que estaban bromeando.

“Me levanté y me fui, este señor Adrián Marcelo dijo: ‘no, es que está jugando’, pensaron que era broma y me persiguieron: ‘no, señora, regrese, por favor’ y yo ‘no, cariño, no voy a regresar a este absurdo, no me presto para esto’. Es el único contacto que yo tuve con esta persona”, confesó Laura Zapata.

Asimismo, lamentó que al público le agrade el tipo de humor de Adrián Marcelo, que solo se basa en ofender a los demás: “Es muy triste que el público ahora lo que pide para ‘divertirse’ es la ofensa, el deterioro, acabar con el que está enfrente de ti. Me da muchísima tristeza, porque no creo que esta sociedad vaya a llegar a nada por ese camino, de animales a dioses”.