Luis Miguel cuenta cómo estuvo a punto de perder la vida mientras grababa el video de uno de sus más grandes éxitos

Luis Miguel es una de las máximas figuras de la cultura popular mexicana y América Latina. Aunque es oriundo de Puerto Rico, lleva el apodo de “El Sol de México”, lo que prácticamente lo acredita como miembro de la élite musical de nuestro país.

La mayoría de su carrera artística se desarrolló con México como base, así que muchas de sus anécdotas más interesantes están situadas en locaciones nacionales.

Algunos de los cuentos más insólitos fueron desvelados en el libro del periodista Alberto Tavira, titulado Luis Miguel por debajo de la mesa. El Sol abrió su corazón al escritor y le permitió contar múltiples historias sobre su vida, que el público desconocía. Una de las más sorprendentes: cuando puso en riesgo su vida, mientras se rodaba el video de “La Incondicional”.

El video musical de este exitazo de Luis Miguel se grabó en 1988, cuando el cantante tenía 18 años. Las escenas, en su mayoría, se realizaron en las instalaciones del Colegio Militar de México. El riesgo estuvo cuando el artista se lanzó en tirolesa, algo que no estaba previsto.

“Tuve acceso a miembros del ejército mexicano y entonces ellos me platicaron que cuando se gestó el video de ‘La incondicional’ en territorio militar, particularmente en el Colegio Militar (…) es que Luis Miguel estuvo a punto de perder la vida; porque lo hicieron arrojarse de una tirolesa, no estaba en el guion, no estaba planeado”, cuenta el periodista, según reseña la revista Quién.

“Éstos, con tal de querer hacerle la broma, el coronel que estaba arriba le dice: ‘Aviéntate’, y él: ‘No, no, no me quiero aventar’. El otro: ‘Que sí, sí’. Entonces, no lo aventaron como tal, pero sí lo obligaron y Luis Miguel reclamándole a Pedro Torres [director del video]: ‘Me están pidiendo que me aviente’, entonces Pedro Torres decía: ‘Eso no está en el guión’, pero que se avienta y grabaron la toma y el pobre Luis Miguel con las piernas abiertas porque no tenía la técnica y estuvo en riesgo su vida”, dijo Tavira.