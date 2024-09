Majo Aguilar toma la tajante decisión de no responder más preguntas relacionadas a su familia

La famosa cantante mexicana, Majo Aguilar, no está muy contenta con algunos medios de comunicación, ya que “sacaron de contexto” algunas de sus declaraciones públicas relacionadas a su prima, Ángela Aguilar, y a su tío, Pepe Aguilar. Es por eso que ha tomado la tajante de decisión de no responder más preguntas relacionadas a este tema.

De manera muy educada, Majo Aguilar demostró su enojo con una nota que se encontró en las redes sociales, en la que supuestamente quieren rivalizarla con su prima Ángela Aguilar. No especificó el medio de comunicación de donde salió la reseña, debido a que, según ella misma dice, no es el único que viene realizando este tipo de publicaciones.

Siempre calmada, y sin gritar o exaltarse, Majo Aguilar explicó los motivos por los que ha decidido no volver a responder preguntas relacionadas con su familia, cuando se vuelva a encontrar con los medios de comunicación.

“En la mañana vi una nota y por eso estoy haciendo este video. Ya no voy a hablar nada de mi familia, no voy a decir absolutamente nada, porque es increíble cómo todo lo sacan de contexto (…) Entiendo que es un juego, la industria y tal, pero hay un punto en el que es un juego y hay un punto en el que ya esto se está saliendo de control o quizás se salió de control hace tiempo, pero ya fue demasiado donde es una cosa terrible como todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con mi prima Ángela, con mi tío Pepe”, explica Majo en su video.

“Inventándose cosas, no sé por qué jaló tanto esto de que, si estoy enojada, de que, si me hicieron que no me hicieron, a mí nadie me ha hecho nada”, dijo Majo en su video, según reseña Milenio.