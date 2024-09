“Wendy ya me regañó”: Agustín Fernández recibió terapia al salir de La Casa de los Famosos

Agustín Fernández está procesando todo lo que hizo o dejó de hacer en La Casa de los Famosos México. El noveno eliminado vive un carrusel de emociones, pero durante la entrevista con Publimetro, señaló que no se arrepiente de nada.

En cuanto a las polémicas, Agustín no estuvo exento de ellas. A lo largo del programa, protagonizó discusiones con otros concursantes debido a su carácter directo y sin filtros, lo que en ocasiones le causó tensiones con algunos compañeros. Sin embargo, estas polémicas no afectaron gravemente su imagen, ya que su autenticidad y su vínculo con Wendy ayudaron a mantener una percepción positiva entre la audiencia.

Agustín Fernández salió el domingo, esa misma noche regresó a su casa y le abrió Wendy Guevara, porque el argentino perdió la llave.

“Hay mucho hate la gente quiere ver sangre, pelea pero no. Llegué a la casa y me me abrió Wendy, por cierto me hiciste recodar que perdí una mochila con la llave de la casa que tendré que recuperar. Me abrió Wendy y nos quedamos mirando videos, divirtiéndonos, riéndonos y me decía: ‘¿Cómo vas a decir todas esas mamadas y esas cosas?’, y yo le dije: ‘no me di cuenta el 24/7 , pero nos divertimos, la gente agranda todo”, señaló.

Entrevista con Agustín Fernández, quien relató que se quedó sorprendido de todo lo que dicen de él. (FSL)

Agustín tuvo la necesidad de una terapia con su psicóloga el mismo día que salió, “lo que se vive adentro solo nosotros lo sabemos, es una locura lo que se vive, los sentimientos los tienes a mil. Estás en un cuarto con gente que no conoces que tratas de que sea tu familia; así vas experimentando muchas cosas que nunca viviste en tu vida. Me llegué a plantear quién era yo, imagínate lo que se vivía en las primeras semanas”.

<i>“Hablé con la psicóloga saliendo ayer (domingo) y por un momento dije... ¿Quién es Agustín? Decían que era un mueble pero no empatizaba tanto con lo que estaba sucediendo, me quedaba callado, no hacia tantos comentarios y solo me reía. Al irse un poquito más de gente, empecé a divertirme y a pasarla bien que es lo que vieron al final”.</i> — Agustín Fernández

Fue hasta este lunes que recibió su teléfono móvil y se quedó sorprendido de los comentarios sobre él, que si era un mueble, la ropa, el supuesto hijo, entre otras cosas.

“Quedé a un pasito de la gran final, pero me fui contento y feliz con todo lo que viví. Hoy (lunes) recién me dieron el teléfono. Se dice de todo, hay cosas buenas y malas, digo es el mejor reality que hay en México. Hay mucho rivalidad, muchos fandom y la gente se pelea, pero es parte del mejor programa. Hay mucho hate, la gente se pelea, rivalidad, pero no pasa nada es como el futbol, lo que pasa en el partido se queda en el partido y ya”, señaló.

Al final le preguntamos si vivirá con Wendy y Nicola, sobre las reacciones de su padre y su vínculo con Hoy, “si, no hay problema está todo bien, no es tan grave lo que pasó”.

<i>“Nunca le hice mal a nadie, nunca le falté el respeto a nadie de la casa. Al final, hay un comentario un poquito sacado de contexto o alguna cosita que quizá tendré que aclarar con alguien, pero me conozco, soy una persona que nunca diré algo de malo con maldad. La gente se cree muchas cosas que si tenía un hijo, que si era novio de la productora, cuando me enteré dije... ¡Wow!”</i> — Agustín Fernández

¿Malas influencias?

El integrante del Team Tierra, confesó que se vio presionado para seguir cierta estrategia “agresiva” en los posicionamientos.

“Yo no me sé pelear y mi equipo me decían los domingos que saliera a atacar. Nunca me peleé en mi vida, imagínate nunca me agarré a golpes. No sabía ni decir un posicionamiento y se me cuestionaba en el cuarto por no decir posicionamientos malos. Me cuestionaban por darle un beso a Gala que era de otro equipo, porque le estábamos dando contenido al otro equipo. Me cuestionaban por hablarle a Mayito, cuando teníamos que hacerle la ley del hielo. Hubo momentos difíciles, pero es parte de la experiencia, de saber agarrar lo bueno, lo malo y divertirse”.

Adoptado por el Team Mar

“Al principio entras con ganas, pero las esperanzas se van terminando. Estuve 60 días, no sabes qué pasa al exterior, y los días se hacen difíciles porque me sentí solo mucho tiempo. A los chicos de Mar los quiero, los terminé amando cuando los conocí bien, pero era el rival a vencer. Era un adoptado, un huérfano que apareció ahí y me adoptaron, a veces me sentía solo. Al final, ellos querían que perdiera porque es un juego. Ahí me quebré un poco”, dijo Agustín.

¿Quién es su favorito para ganar?

“Es alguien que le tomé mucho cariño, Mario Bezares es una persona increíble, un tipo que no tiene maldad pura bondad, le tengo un gran aprecio”.