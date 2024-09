Bobby Larios asegura que no le guarda rencor a Juan Osorio ni a Niurka Marcos

Bobby Larios afirma que es un buen padre, pero que no guarda relación con el hijo menor de Niurka Marcos.

En días recientes, Bobby Larios estuvo de visita en Televisa, después de 15 años de estar vetado de la televisora, para ver qué proyectos les ofrecen y aseguró al salir que no tendría problemas al toparse con Juan Osorio o Niurka Marcos.

Recordemos que se dijo que la vedette cubana había engañado al productor con el actor, lo que ocasionó varias disputas públicas y terminó por cerrar su carrera en México.

Al separarse de Niurka Marcos en 2006, Bobby Larios se mudó a Miami con la finalidad de probar suerte en el medio en aquel lado, tras casi veinte años de eso, dice que ya no guarda rencor por lo sucedido.

Bobby Larios le devolvería el saludo a Juan Osorio si se lo encuentra

Bobby Larios les contó a los reporteros que finalmente Televisa había levantado su veto y fue a ver qué proyectos le ofrecían, entre los que se rumorean, destaca participar en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Le preguntaron si sería capaz de saludar a Juan Osorio si se lo llegara a encontrar en Televisa y respondió que sí, si llega a un lugar donde debe saludar a todos, lo hará con educación o si él es quien lo saluda, le responderá con amabilidad.

“Si nos vemos, yo no tengo problemas, yo saludo educadamente. Si el señor me saluda, claro que sí, yo no tengo nada, ni guardo rencor, ni nada. Simplemente es una cosa que ya pasó”, contestó Bobby Larios.

Con respecto a si llegaría a participar en un reality show con Niurka Marcos, afirmó que sí, no tendría problemas en convivir con ella, ya la conoce y dejó en claro que no se avivarían viejas llamas de la pasión, porque se encuentra felizmente casado.