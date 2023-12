A Bobby Larios no le afecta que digan que Emilio Osorio es su hijo, pero cree que a Juan Osorio sí

Bobby Larios reveló hace poco que no le molestaba que la gente creyera que Emilio Osorio era su hijo, pues él sabía la verdad, sin embargo, cree que al que debe afectarle bastante es a Juan Osorio.

El tema de la paternidad de “El Halcón” sigue generando interés, sobre todo porque el joven actor y cantante no tiene mucho parecido con el productor.

Y pues si como dice Flor Rubio, si Emilio es hijo de Bobby Larios no importa, ya que padre es el que engendra, cría, protege y mantiene, como lo ha hecho Juan Osorio con Emilio, hijo de Niurka. #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #AbriendoLaConversacion pic.twitter.com/sc4LCyTfya — 👁 (@__opinionista) June 16, 2023

No obstante, Niurka Marcos ha dicho una y mil veces que Emilio Osorio sí es hijo de Juan Osorio, y que de hecho lo tuvo poco antes de conocer a Bobby Larios.

Recientemente la periodista Angélica Palacios tuvo la oportunidad de preguntarle a Bobby Larios si a su hijo no le molestaba que dijeran que tenía otro hijo no reconocido.

Dos Gotas de Agua, Emilio Osorio y Santiago Larios.

Juan Osorio

Bobby Larios.

. pic.twitter.com/CG0efsKNXu — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) April 3, 2023

“Yo platico con él porque la gente escribe por redes sociales ‘son igualitos’, ‘se parecen’, ‘su hermano gemelo’, ya sabes que todo mundo hace historias y le digo a Santi: ‘¿qué piensas?’ y se ríe y dice ‘ay papá la gente de verdad qué cómo hace historias, déjalos que sigan pensando lo que quieran’ (risas)”, contestó el ex de Niurka.

Bobby Larios después dijo que ni a él ni a su hijo le molestaban que dijeran que era el padre de Emilio Osorio, pero cree que a Juan Osorio sí le debe afectar bastante.

Bobby Larios entrevistado por @APalaciosReal hermanas y que creen 🫣🫣🫣🫣 pic.twitter.com/fyVHPhKX17 — la oreja (@LaOreja_TV) December 7, 2023

“Yo creo que a su papá (Juan Osorio) le ha de pegar más fuerte ¿no?, a mí no, no a mi no me pega, como dice el dicho ‘el que esté libre de pecado que tire la primera piedra’”, detalló entre risas.