Hija de Mariana Levy quiere incursionar en la industria del entretenimiento

La hija de Mariana Levy quiere seguir los pasos de su madre y abuela, ya que quiere incursionar en la industria del entretenimiento, en especial, en la actuación.

Así lo declaró Paula Levy a los medios de comunicación a las afueras de Televisa, donde compartió que había salido de un casting y espera que la llamen, porque siente que lo hizo muy bien.

“Vine a hacer un casting, es lo único que puedo decir. Ojalá me quede; siento que lo hice muy bien; entonces, estoy contenta”, fue lo que le declaró la hija de Mariana Levy a la prensa, a las afueras de las instalaciones de la televisora de San Ángel.

Paula Levy, hija de Mariana Levy, quiere ser actriz

“Me sentí muy contenta, muy segura. Siento que me fue bien, fluyó padre. Me sentí cómoda y espero quedarme. No sé qué tanto puedo decir, pero es una serie. Va a estar padrísima, me quede o no, va a estar padre; pero espero que sí, lo hice muy bien, siento”, expresó Paula Levy.

En este sentido, aclaró que a pesar de que su madre, Mariana Levy, y su abuela, Talina Fernández, fueron famosas, eso no ha implicado que tenga abiertas todas las puertas en este medio.

“Soy la que tengo que estar aquí haciendo el casting, presentarme; hacer las cosas bien. Un nombre te lleva hasta cierto punto y te puede ayudar en algunas cosas, pero no te va a dar todo”, detalló Paula Levy.

La hija de Mariana Levy comentó que también estaría interesada en participar en alguna telenovela y admitió que ha sido duro no contar con el apoyo de sus familiares a la hora de pedir oportunidades de trabajo: “La verdad si es difícil, pero hay que seguir adelante, porque así es la vida y a todos nos toca bien cabrón”.