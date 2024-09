“Jamás dije eso”: Angélica Vale niega demanda a Gala Montes por usar ‘La novia de México’

Angélica Vale desmintió a una publicación de circulación nacional . El pasado martes una revista de espectáculos publicó en su portada que Angélica se encontraba muy molesta con Gala Montes luego de que sus seguidores decidieron nombrarla ‘La novia de México’, mote que recibió su mamá Angélica María en los años 60.

La publicación aseguró que había hablado con una fuente cercada a las ‘Angélicas’ y le había comentado que la Vale está dispuesta a entablar una demanda en contra de Gala por usar el sobrenombre de su mamá el cual se encuentra registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“Está muy molesta”

TVNotas aseguró que aunque Angélica María se habría tomado las cosas con mayor tranquilidad, su hija Angélica Vale buscaría a la actriz al terminar el programa para prohibirle que use dicho monte.

Además aseguró que Angélica había dicho que no se puede comparar la trayectoria de su mamá con la de la participante de La Casa de los Famosos México.

‘No, mamá, no te vas a dejar. Voy a defender tu nombre. Una chamaquita que no tiene estudios no va a quitarte lo que por años de trabajo, experiencia y trayectoria has logrado”, dijo presuntamente la hija de Raúl Vale.

‼️FUERTES DECLARACIONES‼️😨👉🏻 https://t.co/Wx7VMwjE5n

¿Gala Montes podría ir la carc3l? Este sería el FUERTE motivo. pic.twitter.com/n3JrmzSIkr — @TVNotasmx (@TVNotasmx) September 24, 2024

“Jamas dije eso”

Fue el mismo martes por la tarde cuando la hija de Angelica María negó haber dado tales declaraciones en contra de Gala, la cual es finalista de LCDLFMX y una de las favoritas del publico.

A través de su cuenta de Twitter negó a un seguidor que le mencionó las polémicas declaraciones.

“Yo no creo que @angelicavale lo haya dicho con esas palabras @TVNotasmx no sean tan amarillistas” le escribió la usuaria @ali_ochoa a lo que Angélica le respondió: “Jamás dije eso, ni haría una cosa así. Hay lugar y amor para todos”.

Con dicho tuit la Vale buscó apagar las despiadadas críticas que los seguidores de Gala y de la casa estaban lanzando en su contra por considerar que estaba siendo injusta con la actriz, ya que fueron los seguidores de ella los que la llamaron así.