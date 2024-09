La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ está a punto de finalizar, por lo cual el público está a punto de conocer al concursante que se colocará como ganador del gran premio; sin embargo, recientemente la producción dio a conocer que los tres finalistas se llevarán un regalo especial de parte de uno de los patrocinadores.

La competencia dentro del reality show de Televisa ha dado un giro emocionante para los fanáticos, ya que la salida de Agustín Fernández significó la permanencia de los integrantes del cuarto mar, mismos que ya aseguraron su lugar en la final.

Bajó el rating de La Casa de los Famosos México Descalabro

¿Qué premio se llevarán los tres finalistas de ‘La Casa de los Famosos México’?

Como parte de los preparativos de la final de ‘La Casa de los Famosos México’, la jefa pidió que Gala Montes leyera una de las tarjetas de una marca de zapatos que forma parte de los patrocinadores, confirmando que los tres finalistas se llevarán una motocicleta.

“En CKLASS creemos en los amigos de verdad y en la unión, creemos en ti que nos compras, en ti que te esfuerzas en comprar nuestros productos. Por eso CKLASS Motos les regalará a los tres primeros lugares una moto. Felicidades”, dijo la joven actriz.

La Casa de los Famosos México final

Como era de esperarse, Arath, Briggitte, Gala, Mario y Karime reaccionaron emocionados por la noticia, tomando en cuenta que la final del programa se realizará a cabo este domingo 29 de septiembre, en donde se conocerá al ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ que se llevará 4 millones de pesos mexicanos.

Revelan motivos detrás del veto de Agustín Fernández del programa ‘Hoy’

Pese a que Andrea Rodríguez aseguró que Agustín Fernández estaba vetado de ‘Hoy’ por sus polémicas declaraciones del programa y conductores; Gabo Cuevas, colaborador del programa ‘Dulce y Picosito’ reveló los verdaderos motivos detrás de la decisión de la productora.

“Dicen, no me consta, pero me contaron que según ella y Agustín estuvieron saliendo, yo no lo sabía y entonces ahora que ella hizo esas declaraciones, el grupo de fans de Agustín empezó a escribirme, y a varios periodistas, que por qué no contaba Andrea que había tenido un romance”, dijo.

De acuerdo con el periodista, Andrea y el modelo argentino habrían tenido un romance hace tiempo, lo cual ha generado molestia entre las fanáticas de Agustín, tomando en cuenta la popularidad e importancia del programa ‘Hoy’ dentro de la escena del entretenimiento mexicano.