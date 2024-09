Mamá de Gala Montes saca las garras por su hija ante amenaza de Angélica Vale: “No es ninguna novata”

Angélica Vale supuestamente habría amenazado con demandar a Gala Montes en caso de usar el apodo que le fue asignado por sus fanáticos: ‘la Novia de México’, el cual le pertenece a Angélica María desde los años 60. De esta manera, Crista Montes, la madre de la habitante de LCDLFM, intercedió por su hija y envió un contundente mensaje a La Vale.

Según TVNotas, una fuente cercana a la familia confesó que Angélica Vale no estaba nada contenta con el sobrenombre que Gala Montes adquirió tras su participación en LCDLFM: “Angélica Vale dice que le pedirá a Gala que se cambie el mote a ‘la Gala de México’. Está muy molesta. Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que solo ha despuntado en LCDLFM”.

“Voy a defender tu nombre. Una chamaquita que no tiene estudios no va a venir a quitarte lo que años de trabajo, experiencia y trayectoria has logrado. Te vas a enojar conmigo, pero no se lo voy a permitir. En cuanto salga de La Casa se lo voy a decir”, habría sentenciado Angélica Vale. “Que ni se le ocurra utilizar ese apodo fuera porque la demandamos”.

Mamá de Gala Montes envía un fuerte mensaje a Angélica Vale

A pesar de las polémicas que han surgido en su relación de madre e hija, Crista Montes sacó las garras para defender a su hija de las supuestas declaraciones de Angélica Vale, por lo que en sus historias de Instagram publicó un fuerte mensaje:

“Ya se lo explico a Angeliquita Vale. 1. Gala no se puso ‘la Novia de México’, fue el público; 2. Gala no se compara con tu mamá; 3. Gala sí tiene carrera. Claro, no tan grande como tu mamá, ¡Porque no tiene los años que tiene tu mamá! Pero no es ninguna novata, para que lo sepas; 4. No creas que eres la única con talento; 5. No es como para hacerlo grande y para demandar tienes que tener el registro y Gala querer utilizarlo”.

Angélica Vale niega querer demandar a Gala Montes

En su cuenta oficial de X, Angélica Vale negó planear una demanda en contra de Gala Montes, tal como lo explicó en su post: “Jamás dije eso ni haría una cosa así. Hay lugar y amor para todos”.