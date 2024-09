Nicola Porcella revela que Agustín Fernández lo evitó al llegar a su casa

Nicola Porcella compartió detalles de su reencuentro con Agustín Fernández y por todo lo que dijo, dio a entender que su amigo lo había evitado, para arreglar primero las cosas con Wendy Guevara.

En un live que tuvo junto a Poncho de Nigris, el actor peruano contó que cuando su amigo llegó a la casa que comparten, él estaba dormido, por lo que fue la influencer quien platicó con él y le informó de la situación que han estado viviendo por su culpa.

“Yo estaba en mi cuarto, me eché a dormir porque tengo ‘Hoy’ en las mañanas. Habló con Wendy, ella le hizo ver muchas cosas. Él ya me había escrito justo cuando le entregaron el celular. Yo me despierto y veo su mensaje”, relató Nicola Porcella.

Nicola Porcella asegura que él y Agustín Fernández todavía no han podido hablar seriamente

Nicola Porcella le contó a Poncho de Nigris que él todavía no ha podido hablar bien con Agustín Fernández, porque él tenía que regresar a la gala, sin embargo, le pidió que no se hiciera la víctima ante esta situación.

“Lo primero que le dije, le mandé un audio: ‘No te hagas la víctima, no excuses las cosas que han pasado. Sólo hazte cargo de tus errores y que la gente vea que pides disculpas’. Pero aún no hemos hablado bien, él ya se fue para la gala y yo salí temprano”, compartió el actor y conductor.

Destacó que Agustín Fernández asumió sus errores antes de hablar con nadie por el mensaje que le envió: “No te preocupes, ya leí todo. Más bien quiero hablar contigo porque sé que cometí errores”.

Nicola Porcella le quiso dejar en claro a Poncho de Nigris y a sus seguidores que él no va a echar a su amigo, solo espera que se de cuenta de su error, así que espera que pronto puedan solucionar todo entre ellos.

Con respecto a las amenazas que recibieron por parte del papá de Agustín Fernández dijo: “Wendy le comentó lo de su papá, y él le pidió disculpas, diciendo que su padre no sabía bien lo que había pasado”.