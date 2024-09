Wendy Guevara habló de su reencuentro con Agustín Fernández y se siente mal por él

En sus acostumbrados lives diarios, Wendy Guevara compartió cómo fue su reencuentro con Agustín Fernández y dijo que se sintió muy apenada por su amigo, ya que tenía miedo de regresar a casa.

La ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, comparte una residencia con Nicola Porcella y el famoso argentino en la Ciudad de México, sin embargo, en el último año, este no ha podido aportar para la renta y demás gastos ya que no había conseguido trabajo.

Durante su estancia en “La Casa de los Famosos México 2″, Agustín Fernández realizó polémicas declaraciones, lo que lo llevó a ganarse el repudio del público y motivo por el cual Wendy Guevara y Nicola Porcella dijeron que lo mejor para él, sería salir lo más pronto posible, lo que enojó a sus fans.

Wendy Guevara dice que Agustín Fernández llegó asustado a su casa

“Ay, hermanas, yo ya no quiero tocar el tema de Agus, porque no falta la perra que diga: ‘ay no, ahora ya lo quieres’. Yo siempre lo he querido, y yo ya le dije, platiqué con él y le dije todo lo que había dicho”, expresó Wendy Guevara en su en vivo.

La influencer le contó a Agustín Fernández que ella expuso que él no aportaba para la renta, pero solo para aclararle a sus seguidores que se la pasaban atacándola a ella y a Nicola Porcella, por no ayudarlo, cuando ya habían hecho mucho por él.

Wendy Guevara resaltó también que el propio Agus dijo que ni ella ni su amigo peruano los había dejado a cargo de su ropa, de hecho, a nadie le encargó eso y lo mencionó en una entrevista antes de hablar con ella.

Sin embargo, lo que más la tocó fue el mensaje que le envió Agustín Fernández: “Wendy, los amo, ¿están molestos conmigo? ¿No me quieren ver?”

“Llegó todo asustadito, todo sacando de onda. ¡Ay, no! Yo sentí muy feo”, dijo Wendy Guevara e intentó calmarlo y decirle que llegara y hablaran, para que así todos pudieran sacar sus conclusiones.