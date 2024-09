¿Briggitte no merecía ser el quinto lugar? Acusan a LCDLFM2 de no respetar los votos

Briggitte Bozzo quedó como la quinta finalista de “La Casa de los Famosos México 2″ y, como era de esperarse, sus fans no están contentos con este resultado, pues a pesar de que sabían que probablemente no sería la ganadora, afirman que era casi seguro que quedaría en el top 3.

De hecho, algunos usuarios predijeron desde hace días estos resultados y no porque la actriz no tenga el suficiente apoyo, sino porque parece ser que la producción no quería que ella llegara más lejos.

Además, los fans de Briggitte Bozzo destacaron que en la mayoría de las encuestas ocupaba el tercer lugar como la más votada, y creen que Arath de la Torre debió salir en su lugar.

¿Qué ha dicho Briggitte Bozzo de su quinto lugar en ‘La Casa de los Famosos México 2′?

Briggitte Bozzo empezó con la serie de entrevistas en los correspondientes programas y no se ha quejado por haber quedado en el quinto lugar, de hecho, muchos creen que fue lo mejor, porque le están dando más protagonismo, que no ocurriría si hubiera quedado en el tercer lugar, pues todos se enfocarían en el ganador de “La Casa de los Famosos México 2″.

Eso no ha evitado que algunos usuarios expresaran su enojo a través de las redes sociales: “Sin tirarle a producción porque ya sabemos cómo son, pero me están diciendo que quedo por debajo de Arath y Gala cuando en todas las encuestas era top 3″.

“Es un poco triste que se vaya Brillitos cuando sabemos que el que iba más bajo en votos era Arath”, escribió la Jose en su cuenta de X, mientras que otros cuestionaron si el notario 184 estuvo presente en la gala del 25 de septiembre.

Una buena parte de los fans de Briggitte Bozzo han dicho que no verán más “La Casa de los Famosos México 2″, mientras que otros decidieron apoyar a Mario Bezares para que salga victorioso por todo lo que hizo por ella en los últimos días.