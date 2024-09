Mario Bezares pasó de ser juzgado a ser querido: así fue la entrevista antes de entrar a LCDLF

El 16 de julio, Mario Bezares, hizo una visita relámpago a Guadalajara para cumplir con dos shows que tenía pactados antes de su ingreso a La Casa de los Famosos 2. El actor platicó con Publimetro durante un recorrido por la zona de Zapotlanejo, Jalisco, donde veía algunos outfits para lucir en el reality show.

Mucho ha pasado desde esa charla, pero parece que el sueño que tenía se hizo realidad: “Creo que La Casa de los Famosos va a ser muy importante para mí, porque voy a quitarme todas esas etiquetas que me han colocado sin ser ciertas”.

Mario Bezares charló con Publimetro antes de ingresar a La Casa de los Famosos 2 (Foto: Cortesía)

Figura polémica en México, con una carrera que incluye el baile, la actuación y la conducción, reveló que el reality show es una buena oportunidad de que la gente lo conozca.

“Yo voy a entrar tal y como soy. Soy una persona súper tranquila, alivianada y nada liosa; feliz, contenta y voy a entrar así. Espero durar las diez semanas echando desmadre y jugando para crear buenas atmósferas a mi alrededor, como siempre lo he hecho. Creo que La Casa de los Famosos va a ser muy importante para mí, porque voy a quitarme todas esas etiquetas que me han colocado sin ser ciertas”, explicó.

“Hay un cierto sector que no cree en mí, me ha condenado, juzgado y maldecido y hasta amenazado; así que busco que se den cuenta realmente como soy” — Mario Bezares

Con 46 años de carrera, en los últimos meses su nombre ha sido tendencia por las series sobre la vida de Paco Stanley, algo que le genera sentimientos encontrados.

“Somos imágenes públicas, por eso se nota más y se escandaliza más, pero creo que en todos los medios y ámbitos existen los haters. Hay un cierto sector que no cree en mí, me ha condenado, juzgado y maldecido y hasta amenazado; así que busco que se den cuenta realmente como soy: una persona común y corriente, padre de familia, trabajador, compañero y amigo”, agregó.

Mario Bezares está consciente que su entrada a la casa más famosa de México ya detonó críticas, pero se dijo libre de culpas y dispuesto a hablar de todo.

“No tengo cuestiones de privacidades, independientemente soy un libro abierto. Todo el mundo conoce mi vida... ¡Caray! Simplemente voy a hablar lo que tenga que hablar y decir lo que tenga que decir; si me quieren creer, pues bienvenidos que buena onda, pero no soy una monedita de oro ni soy un artículo de fe. Los que quieran seguir enganchando con ideas erróneas, no puede hacer absolutamente nada”, puntualizó el creador del Gallinazo.

A sus 65 años, incursiona por primera vez a un reality show, “estoy emocionado, de verdad. Entraré sin miedos, censura y filtros, nunca he tenido miedos, ni censuras, ni filtros, porque soy una persona totalmente transparente”.

Contra la corriente

Mario Bezares entrará a la casa sin mayores expectativas que pasar un momento divertido, “dice el dicho... Vive con Juan un mes y sabrás quién es. Las expectativas que tenemos para la convivencia futura, es buscar la empatía para pasarla bien”.

También volvió a resaltar, “creo que La Casa de los Famosos va a ser muy importante para mí, porque voy a quitarme todas esas etiquetas que me han colocado sin ser ciertas, principalmente la gente que está mal informada y mal orientada por cuestiones de muchas cosas. Hay muchas especulaciones y mentiras que se han formado a través de mi vida. Voy a intentar (...), no soy una monedita de oro ni soy un artículo de fe, pero quiero que conozcan realmente a Mario Bezares”.

Puntualizó que algunas series no han tenido una investigación periodística, “Hicimos El show que me gustaría que lo viera la gente, porque es una investigación periodística 100% basada en la verdad; olvídate de esa cosa que supuestamente hacen ficciones, solo nada más desinforman y mal informan a la gente, porque la gente no sabe qué es una ciencia ficción y un hecho real, porque no conoce realmente todo lo que sucedió”.

Por lo pronto, señaló que sigue el proceso legal contra la serie ¿Quién lo mato?, “eso se esta viendo con mis abogados y demás, pero claro que nosotros vamos a proceder legalmente”.

