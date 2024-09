Robert Smith y The Cure sorprenden al mundo y a la industria con esta noticia

The Cure anuncia nuevo álbum en 16 años Songs of a lost world

The Cure no quiere ser una banda de nostalgia, por eso están en constante movimiento. Ahora, la banda liderada por Robert Smith, estrenará un nuevo álbum discográfico titulado Songs of a lost world (Canciones de un mundo perdido).

El álbum, su 14º lanzamiento de estudio, es el primero en 16 años. Las canciones del disco fueron adelantadas durante la gira de 90 fechas y 33 países de The Cure, Shows Of A Lost World, para más de 1,3 millones de personas.

Alone, la primera canción lanzada del álbum, abrió todos los shows de la gira y ya está disponible en streaming. La banda revelará el resto de la lista de canciones del disco en las próximas semanas en http://www.songsofalost.world y en sus canales sociales.

The Cure anuncia nuevo álbum en 16 años Songs of a lost world (Mark Metcalfe/Getty Images)

<i>“Es la pista que desbloqueó el disco; tan pronto como grabamos esa pieza musical, supe que era la canción de apertura, y sentí que todo el álbum se enfocaba. Había estado luchando por encontrar la línea de apertura correcta para la canción de apertura correcta durante un tiempo, trabajando con la simple idea de ‘estar solo’, siempre en el fondo de mi mente esta sensación persistente de que ya sabía cuál debería ser la línea de apertura ... tan pronto como terminamos de grabar recordé el poema Dregs del poeta inglés Ernest Dowson... y ese fue el momento en el que supe que la canción, y el álbum, eran reales”.</i> — Robert Smith

Songs of a lost world fue escrita y arreglada por Robert Smith, producida y mezclada por Robert Smith y Paul Corkett e interpretada por The Cure - Robert Smith: Voz / guitarra / bajo de 6 cuerdas/teclado, Simon Gallup: Bajo, Jason Cooper: Batería/percusión, Roger O’Donnell: Teclado, Reeves Gabrels: Guitarra. El álbum fue grabado en Rockfield Studios en Gales.

Robert Smith creó el concepto de la portada, y Andy Vella, un colaborador de The Cure desde hace mucho tiempo, se encargó del arte y el diseño del álbum. La portada presenta Bagatelle’ una escultura de 1975 de Janez Pirnat.

The Cure anuncia nuevo álbum en 16 años Songs of a lost world (Foto: Cortesía)

Misterio y oscuridad

Fieles a su estilo y a sus letras, este material es un mensaje para el mundo sobre la soledad, los miedos, la falta de esperanza y cómo tener un soundtrack para sobrevivir.

¿Cuándo se estrena el álbum?