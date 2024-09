“Ya maduró”, Paola Durante habla de su reencuentro con Paul Stanley

Paul Stanley protagonizó un emotivo momento dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ luego de terminar su enemistad con Mario Bezares; al respecto de las reacciones, Paola Durante compartió la forma en la que logró reencontrarse con el conductor a partir de su salida del reality show.

Paola Durante y Mario Bezares habían sido señalados a lo largo de varios años por ser involucrados en el caso por el asesinato de Paco Stanley, dejando como resultado que el hijo del presentador de televisión decidiera tomar su distancia; sin embargo, todo cambió este 2024.

Paul Stanley y Mario Bezares. Paul Stanley y Mario "Mayito" Bezares. (Captura de pantalla.)

Paola Durante habla de su primer acercamiento con Paul Stanley

Previo al reencuentro que tuvieron Mario Bezares y Paul Stanley, la exedecán asistió a un programa para hablar de su participación en el reality show, además de resaltar el momento que compartió con el conductor, asegurando que las cosas han cambiado para bien.

“Ahora que salgo voy a Televisa, en maquillaje estaba Andrea y me dice no debiste de haber salido y llega Paul y me dijo: no, no debiste de haber salido, y yo, ¿en qué momento pasó esto? Entonces me dio un abrazo y fue súper lindo y pues cambiaron todas las cosas”, dijo.

Por otro lado, Paola Durante aseguró que estaba consciente de toda la situación por la que atravesó Paul, pero que esperaba que pudieran tener una conversación más profunda para aclarar cualquier malentendido.

“Para él era difícil, mataron a su papá y yo lo entendía y yo le decía yo no te voy a pedir nunca nada, solo me gustaría platicar contigo para que sepas de mi propia voz cómo vivimos las cosas, cómo fue, tal vez a ti te dijeron cosas que no, eras chavito y no sabes cómo se dieron las cosas. Ahora ya es papá, él ya maduró y nos ha conocido tal vez a través de la casa”, compartió.

Asimismo, luego del encuentro que tuvieron dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Paola y Paul se reunieron en el foro.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias Paul, te quiero”, escribió en la fotografía.