Algunos de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos México’ generaron controversia por sus polémicos comentarios, como fue el caso de Agustín Fernández, el cual hizo una cruel broma a cerca de la desaparición de Andrea Ayala Otaolaurruchi, quien fue una integrante del programa ‘Acapulco Shore’.

Los habitantes de la casa han recibido un sinfín de críticas en los últimos días por sus ácidos comentarios y opiniones sobre temas sensibles para el público, por lo cual algunos usuarios señalan que deberían recibir una sanción para poner un alto en su comportamiento.

La Casa de los Famosos México 2

Agustín Fernández minimiza broma por desaparición de exintegrante de ‘Acapulco Shore’

Después de salir del reality show, Agustín Fernández ha tenido que enfrentar las repercusiones por sus comentarios, entre ellos por lo que opinó sobre la desaparición de Andrea Otaolaurruchi; como resultado, durante un encuentro con la prensa, el argentino habló del tema; sin embargo, los usuarios de redes sociales consideran que minimizó la situación.

“No sabía de qué estaban hablando, ni el contexto. Ya le pedí disculpas a la familia por si dije algo malo, ni sabía que existía ese caso, que no estaba informado de eso. Pensé que estaban hablando de Acapulco Shore, de una escena y de otra cosa. Una tontería que se malinterpretó, dije una tontería. Le pedí disculpas a la familia, no fue eso lo que quise decir realmente, los que me conocen saben que no es así, pero nada, tomarlo todo con diversión que no es todo tan grave y no dejarse influir tanto por el hate”, comentó.

Agustín Fernández (FSL)

Así fue la broma que hizo Agustín Fernández por la desaparición de exintegrante de ‘Acapulco Shore’

En medio de una conversación entre los habitantes, Potro Caballero comenzó a hablar sobre la desaparición de Andrea Otaolaurruchi, ya que también formó parte del reality show de ‘Acapulco Shore’.

“¿Y qué habrá pasado con la niña que desapareció de Acapulco Shore?”, cuestionó el participantes del programa de Televisa.

Todo parecía indicar que Mariana Echeverría y Ricardo Peralta no sabían mucho del tema, puesto que permanecieron en silencio por unos minutos; sin embargo, Agustín Fernández no se quedó callado y lanzó una broma ácida sobre la situación.

“La hicieron tacos, ¿no?”, dijo entre risas frente al resto de sus compañeros.

Como era de esperarse, los comentarios del amigo cercano de Nicola Porcella han generado descontento entre los usuarios de redes sociales, tomando en cuenta que hasta el momento se desconoce el paradero de Andrea Otaolaurruchi.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Andrea Otaolaurruchi?

Fue el influencer Werevertumorro quien compartió una historia con el cartel de desaparición de la exparticipante de ‘Acapulco Shore’, pese a que la eliminó poco después, la publicación fue rescatada y compartida por el periodista Gerardo Escareño.

“Por favor ayudémonos a encontrarla, cualquier información nos sirve”, escribieron en la leyenda de la fotografía.

De acuerdo con la información de la imagen que circula en redes sociales, Andrea Otaolaurruchi fue vista por última vez el pasado 5 de marzo por la Zona Esmeralda, que se encuentra ubicada en una localidad que comprende Atizapán de Zaragoza, por lo cual las autoridades han emitido una ficha para localizarla como parte del reporte que pusieron sus familiares.

Andrea Ayala Otaolaurruchi

Después de 15 días de la desaparición de Andrea Otaolaurruchi, la periodista Pita Ojeda compartió una publicación para volver a solicitar apoyo sobre cualquier tipo de información que pueda ayudar en la búsqueda de la exintegrante de ‘Acapulco Shore’, además de compartir la ficha de búsqueda, con el objetivo de tener mayor alcance de parte de los usuarios de redes sociales.