Briggitte Bozzo se niega a ver de nuevo a Mariana Echeverría y Adrián Marcelo

Mariana Echeverría y Adrián Marcelo fueron dos de las celebridades que más dañaron su imagen tras su participación en ‘La Casa de los Famosos México’. Ambos agredieron a Briggitte Bozzo en algún momento de su estancia en el reality, por lo que la venezolana asegura que no quisiera volver a encontrarse con ellos de nuevo.

Briggitte Bozzo salió por la puerta grande de LCDLFM al convertirse en la quinta finalista. Mario Bezares, Arath de la Torre, Karime Pindter y Gala Montes se quedaron para disputar el maletín con los 4 millones de pesos con el que se recompensará al ganador del reality.

La venezolana ha sido muy bien recibida tras su salida de La Casa más famosa de México, no obstante, también la han cuestionado sobre temas más delicados, como el bullying que sufrió por parte de Mariana Echeverría o el comportamiento ‘misógino’ que demostró Adrián Marcelo.

Briggitte Bozzo sobre Mariana Echeverría y Adrián Marcelo

Usuarios de redes sociales señalaron más de una vez la mala actitud que tenía Mariana Echeverría hacia la actriz venezolana. Por otro lado, Adrián Marcelo realizó declaraciones que lo llevaron a abandonar el programa tras el retiro del patrocinio de varias marcas, dentro las que destacan Didi, Rexona y Unilever.

Ante los hechos, reporteros preguntaron a Briggitte si estaría dispuesta a ser amiga de Mariana o del regiomontano, a lo que la influencer se negó rotundamente: “No. O sea, no tengo rencor en mi vida, no tengo odio en mi vida, pero son personas que no me gustaría cruzarme otra vez en mi vida”.

“Creo que yo le dije a Dios, porque en mi vida han pasado por muchas situaciones en las que he querido alejar personas que he amado y me han lastimado mucho, entonces no”, agregó.

También admitió que nunca creyó en las adulaciones de Adrián Marcelo, de la misma manera que confesó que el exconductor de Multimedios arremetió en su contra, aunque no como como lo hizo con Gala Montes: “Todo lo que hizo fue feo y en algún momento así como a Gala, me llegó a agredir a mí por algo que salió a defender, pero creo que no tiene que ver con lo que le hizo a Gala”.