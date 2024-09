Eduardo Santamarina aclara si hará un reality familiar con Itatí Cantoral

En un reciente encuentro con la prensa, Eduardo Santamarina habló del regreso de su expareja Itatí Cantoral a la obra de teatro “Cabaret” y los reporteros aprovecharon la oportunidad para preguntarle si estaría interesado en hacer un reality show familiar con toda su familia.

Tomando en cuenta que la expareja de actores tiene dos hijos en común y aseguran llevarse muy bien con Mayrín Villanueva y sus otros hijos, a lo mejor le interese hacer un programa de telerrealidad con toda su familia como lo hace Eugenio Derbez.

Eduardo Santamarina contestó con un rotundo no, porque primero considera que esa es una exposición que no quiere que su familia sufra y, segundo, todos los integrantes tendrían que estar de acuerdo y si uno de ellos no quiere, el reality no se haría.

Eduardo Santamarina descarta hacer un reality con o sin Itatí Cantoral

“No, no creo. Primero que nada, para mí lo más importante es mi familia. Entonces, habría que hacer un consenso, sentarse todos, estar todos de acuerdo, porque si hay uno que ya no esté de acuerdo, tan tan”, explicó Eduardo Santamarina.

Asimismo, considera que ni él ni su familia tienen esa chispa que posee la familia Derbez para hacer un reality show entretenido. Es consciente que para el público sus interacciones familiares no resultarían atractivas.

“Uno ve la serie y veo a Eugenio, ja ja ja, que mira, que no se qué… Lo que admiro como hombre a Eugenio Derbez, es que él siempre tan generoso, le dio a cada hijo una mamá, y cómo hace que con el tiempo se adoran”, expresó Eduardo Santamarina.

Por lo tanto, el actor, a pesar del polémico comentario que realizó, destacó lo que lograron hacer las familias para que los medios hermanos lograran llevarse tan bien como se ve en el reality show.