Mariana Echeverría ha recibido amenazas diariamente a su número personal

Mariana Echeverría publicó un video en el que expone todo lo que ha tenido que pasar después de salir de “La Casa de los Famosos México 2″, como que ha recibido amenazas en contra de su vida a su número personal.

La actriz y conductora tocó varios puntos, como que sintió que en el programa “Hoy” le tendieron una emboscada por personas a quienes creía eran sus amigas, además de que supuestamente la productora Andrea Rodríguez la insultó.

También mencionó lo que expresaron algunos excompañeros de trabajo, no obstante, Mariana Echeverría considera que lo más fuerte de todo es que el público la acusa de ser una bully, mientras le hacen bullying prácticamente a diario.

Mariana Echeverría promete seguir adelante y resurgir como el ave fénix

“Solo quería alzar la voz porque no se valen también las humillaciones y tengo, de verdad, lo más importante que es mi familia, y eso es lo que me da soporte y eso es lo que me va a hacer resurgir como el ave fénix”, expresó Mariana Echeverría entre lágrimas.

Seguidamente, reveló que le han estado enviado mensajes amenazándolas a su WhatsApp y no sabe cómo desconocidos lograron obtener su número privado, pero les da importancia, ni le provoca temor.

“Gente que me ha llamado asesina por un video que salió de una persona que tiene mil demandas en Estados Unidos, de una página que es totalmente falsa y que sube puras falsedades para generar rating”, afirmó Mariana Echeverría con respecto a las noticias sobre la desaparición de su exnovio.

La comediante aseguró que toda esa situación no le ha afectado tanto, sin embargo, en el video se le ve llorando y diciendo que podría haber demandas contra aquellos que la acusen de ser una homicida.

A los usuarios les ha resultado curioso que Mariana Echeverría decidiera compartir el video el día del estreno del episodio de “Lady Mangos” en “La Rosa de Guadalupe” y después de que Briggitte Bozzo fuera tan bien recibida en todos los programas y por el público.