Héctor Martínez revela por qué llamó a La Academia 2024: “la más poderosa de la historia”

La Academia 2024 es una de las temporadas que más ha disfrutado su director Héctor Martínez. Así lo confesó el connotado ejecutivo y creativo de la industria del entretenimiento en entrevista con Publimetro.

En uno de sus breves descansos en la escuela de alto rendimiento, nos dice qué piensa acerca de algunas críticas que lo han señalado en las redes sociales por ser muy severo con los alumnos.

Además nos revela que tiene a dos exacadémicos en la mira para recibir su estafeta como director del reality de canto mas importante de Latinoamérica.

“Es una generación tremendamente poderosa”

Luego de recibir las opiniones de los críticos del show y hasta las de los propios académicos en un ejercicio para el programa, Héctor hace una autocrítica de su rol como director.

“Estoy muy satisfecho porque además de poder poner en práctica todas las ideas de desarrollo humano, desarrollo energético y desarrollo artístico, he podido ver en muy corto tiempo el desarrollo y el fruto de este ejercicio”.

Además afirma que ve en sus alumnos a una generación fantástica, hambrienta de conocimiento y con un poder que le encanta.

En pocas palabras Héctor está “tremendamente satisfecho” con el desempeño de sus ocho semifinalistas: Caro Heredia, Julio Ávila, Brisa Santana, Mario Girón, Edith Evans, Jessy Portillo, Mar Lara e Isaveli Laina.

El director se encuentra tan orgulloso de los académicos que les dijo que son la generación más poderosa en los 22 años de existencia del proyecto y revela a Publimetro en qué se basó para calificarlos de esta manera.

“Es una generación que ha nacido en un marco histórico muy complejo, en momentos postpandémicos y de una destrucción social donde el miedo gobierna esta nueva generación y viven a través del alterego, expresando sus ideas y sus personalidades en redes sociales”.

Para Héctor, el reto más importante que han superado los alumnos es haberse entregado sin miedo a desnudar su alma en el ‘ejercicio televisivo’ (La Academia).

Además el director resaltó el espíritu de ayuda mutua que los caracteriza pues es la primera vez que no tuvo ningún tipo de conflicto entre ellos.

“Han optado por el camino de la de la evolución personal y de tener como único enemigo sus (propios) miedos; por eso me atrevo a decir y con todo respeto a todos mis exacadémicos, esta es una generación tremendamente poderosa”.

“Yo no me guío por la critica social”

Tras haber evaluado su trabajo, el director de La Academia responde a sus detractores en las redes sociales quienes han considerado que algunos de sus ejercicios son bastante duros con los participantes.

“Yo no me guío por la crítica social, yo me guío por el desenvolvimiento y los resultados con los chicos”, responde tajante.

Y explica que aunque el universo de las redes sociales es fantástico, existen usuarios que entran a las redes para zafarse de alguna incomodidad personal y lo esbozan a través de criticas, razón por la que no se deja influenciar por los buenos ni los malos comentarios.

“Yo no me dejo guiar por esas cuestiones; tengo muy claro a quién escuchar y a quién no, sin quitar el respeto y sin quitar la libertad de expresión. Tanto las cosas buenas como las cosas malas las dejo a un lado y me concentro en los resultados reales de los chicos, porque para ellos trabajo”.

Tiene a dos exacadémicos en la mira

Hector Martínez quien ha fungido como crítico en otros proyectos como ‘Soy tu doble’ y la primera temporada de ‘México tiene talento’ considera al rol del director (puesto que él inventó) como el más importante del reality.

Por lo que llegado el momento le gustaría que su lugar sea cubierto por dos exacadémicos.

“Yo creo que hay un par que podrían ser directores de La Academia, sin duda. Creo que cada quien pondría su ADN para que este rol sea único e irrepetible”.

Sin embargo dicha transición la visualiza aún lejana, pues el experto artístico considera que se encuentra en su mejor etapa profesional.

“Siento que me falta mucho, estoy en el mejor momento de mi vida, pero definitivamente si se llega a hacer esa transición, me encantaría que me dieran la oportunidad de elegir quién de los exacadémicos podría seguir con el rol de director”.

Y aunque Héctor prefirió reservarse el nombre de los exparticipantes del realityshow que tienen la capacidad de sustituirlo en el futuro, aclaró que a lo que no estaría dispuesto a ceder es a que colocaran a alguien por ‘marketing’.

“Si la decisión va a ser totalmente para construir un legado y lograr tener un director a la altura de las circunstancias, sí me gustaría hacerlo; por una cuestión meramente de marketing, no. No me prestaría para ese ejercicio”, sentenció.

“La semilla ya está plantada”

Por último el director de ‘La Academia’ adelantó a Publimetro que los primeros lugares del proyecto serán impulsados por disqueras que alzaron la mano para apoyarlos y que serán guiados para que no se equivoquen.

Sobre si habrá una nueva edición del show para el 2025 el director respondió que aunque le encantaría que se realice, no tiene conocimiento si se llevará a cabo. Por lo que son Adrián Ortega (director de contenidos de Azteca Uno) y Andrés Tovar (productor del realityshow) quienes pueden responder esa pregunta.

Para finalizar Héctor agradeció al público que asistió a los castings y aseguró que ‘La Academia’ fue hecha desde hace 22 años “para cambiar la vida del que lo ve y el que lo vive”.

“Independiente de quién gane, la semilla ya está plantada en la sociedad y ha sido una Academia de un éxito absoluto y estoy muy orgulloso de esto”, finalizó.

Este domingo 29 de septiembre se llevará a cabo la semifinal del programa estelar de TV Azteca, a las 20:00 horas por Azteca Uno.