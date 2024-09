“Me arruinaron la mente”, Video de Billie Eilish desata comparaciones con Verónica Castro

Billie Eilish sigue con la promoción de su último disco ‘Hit Me Hard And Soft’, por lo cual estrenó el videoclip de uno de los temas más populares que lleva por nombre “BIRDS OF A FEATHER”, no obstante, tal parece que algo más llamó la atención de sus fanáticos mexicanos, ya que comenzaron a compararla con la actriz Verónica Castro.

Las redes sociales se han convertido en un aspecto indispensable para los lanzamientos de algunos artistas, tomando en cuenta que sus seguidores pueden hacer tendencia el estreno de un material musical, como fue el caso de la intérprete estadounidense que generó controversia en México por las comparaciones con una de las artistas más populares de nuestro país.

Video de Billie Eilish desata comparaciones con Verónica Castro

Esta no es la primera vez que la cantante estadounidense y la actriz mexicana son comparadas, ya que como parte de la estética de Billie, sus fanáticos han asegurado que es idéntica a Verónica Castro.

Como parte de las reacciones por el estreno de su nuevo video, diversos usuarios han convertido el nombre de Verónica Castro en tendencia, ya que aseguran que luce idéntica a Billie Eilish en el clip de “BIRDS OF A FEATHER”, dejando como resultado diferentes teorías y memes de parte de los fanáticos de la intérprete de 22 años.

¿Billie Eilish anunciará shows en México con su gira ‘Hit Me Hard And Soft’?

En marzo de 2023 que Billie Eilish ofreció su último concierto en México como parte de su gira ‘Happier Than Ever World Tour’, misma con la cual logró conquistar al público mexicano con show único; sin embargo, todo parece indicar que la cantante estadounidense volverá con su gira ‘Hit Me Hard And Soft’ en 2025.

Billie Eilish en México (Foto: @josuealeexis)

Pese a que Billie Eilish no compartió detalles precisos sobre su próxima visita a México, durante el encuentro con sus fans hizo evidente su agradecimiento por el apoyo que ha recibido en su carrera, destacando que piensa regresar a través de una gira y así poder volver a reunirse con el público mexicano.

“México me ha mostrado amor y apoyo a lo largo de los años. He tenido tantos buenos recuerdos aquí y no puedo esperar para volver y hacer una gira nuevamente”, comentó frente a sus fanáticas que se encontraban en el Polyforum Siqueiros.