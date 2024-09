‘Guasón 2′ va por una historia de amor en tiempos de caos, esperanza y perturbaciones

Todd Phillips ha recorrido una parte del mundo para adelantar parte de la secuela del Guasón (Joker), ganadora del Óscar en 2019, que recaudó más de mil millones de dólares en la taquilla global y sigue siendo la película clasificación “R” más taquillera de todos los tiempos.

Ahora, Guasón 2: Folie à Deux (locura compartida), está listo para descargar los trastornos de sus personajes en las salas de cine con los protagonistas Joaquin Phoenix (Arthur Fleck/Guasón) y Lady Gaga (Lee Quinzel).

Guasón 2: Folie à Deux en las voces de sus protagonistas. (Foto: WARNER BROS. PICTURES.)

El escritor, director y productor Todd Phillips, compartió cómo fue retomar la historia de Arthur Fleck, un payaso de fiestas convertido en asesino.

“Puedo escuchar el suave sonido de la música flotando por el pasillo del Hospital Estatal de Arkham para los Criminales Dementes. Esta cinta, se caracteriza por corredores asfixiantes y largos pasillos confusos”, adelantó Todd.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga lograron una buena química en el set, en el que se atrevieron a cantar en un tono suave y áspero. “Las secuelas destacan cuando logran evitar repetir las mismas fórmulas que hicieron exitosa a la película anterior”, señaló el director.

<i>“Las películas tienden a reflejar la sociedad en el momento en que se hacen. Con esto queda claro que esta cinta tendría que reflejar un mundo muy diferente al de la primera (2019)”.</i> — Todd Phillips, director

“No queríamos hacer una secuela que simplemente repitiera lo que ya habíamos hecho en la primera película. Antes que nada, Joaquin nunca haría eso. No va a optar por el camino fácil. Si alguna vez iba a hacer una secuela, quería que fuera tan desafiante como la primera. Quería sentir que podría no funcionar. Eso es lo que lo motiva”, añadió.

Para está segunda parte se integró a un nuevo personaje clave en el mundo de Arthur Fleck. Lee Quinzel (Lady Gaga), la versión de la icónica Harley Queen en esta película, es una paciente en Arkham.

“Realicé una gran cantidad de investigación sobre folie à deux. Algunas personas la denominan doble locura. Es una ilusión y fantasía compartida que defenderán a cualquier costo. Vi videos antiguos de manicomios con personas que sufrían de folie à deux. Fue desgarrador, aterrador, una versión muy extrema de lo que las personas hacen cuando están enamoradas. Se defenderán mutuamente. Dirán, sus sueños son mis sueños”, indicó Lady Gaga.

<i>“A veces hacemos cosas insensatas cuando estamos enamorados, y la folie à deux, para mí, es simplemente una expresión extrema del amor. Nunca había visto un personaje tan entrañable como el de Arthur Fleck”</i> — Lady Gaga

Joaquin Phoniex dejó en claro lo que piensa de la cantante, “creo que ella es una persona sin ego. Tiene una determinación feroz para integrarse con nosotros, y estoy realmente encantado con su compromiso. Está dispuesta a hacer cualquier cosa.”

Guasón 2: Folie à Deux llega será una historia inmersiva para los espectadores, sobre todo por la fotografía que se enfoca a iluminar el espacio, no tanto los rostros: “hacer cine no es matemática, no es ciencia, es jazz. Y nunca ha sido más cierto para mí que en esta película. Cada toma comienza desde el principio de la escena y se extiende hasta el final, con dirección de cámara y señales de iluminación en tiempo real, y, como en el jazz, ninguna toma es igual a la anterior”, explicó Todd Phillips.

<i>“Arkham ofrece el espejo perfecto para un mundo aparentemente atrapado en un manicomio. Creo que esta cinta es infinitamente más esperanzadora que la primera para Arthur. Lo que el mundo necesita ahora es amor”</i> — Joaquin Phoenix, actor

El director Todd Phillips comentó que no se trata de un musical, como se especulaba, pero que la música es “un elemento esencial”. La película tiene 15 covers de canciones que marcaron algunas décadas.

De qué se trata

Encuentra a Arthur Fleck institucionalizado en Arkham esperando el juicio por sus crímenes como Guasón. Mientras lucha con su identidad dual, Arthur no solo encuentra el amor verdadero, sino también la música que siempre ha llevado dentro de él.

¿Cuándo se estrena Guasón 2 en México?

3 de octubre se estrena en México. Duración: 141 minutos.