Joaquin Phoenix recibe el Oscar a Mejor Actor por su actuación en Joker

Con la entrega del Oscar en la categoría de Mejor Actor, Joaquín Phoenix se consolida en la temporada de premios como el máximo ganador por su actuación en la película Joker.

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020