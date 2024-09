Hermana de Gala Montes explota contra LCDLFM por la presencia de su mamá en la final

Previo a ingresar a ‘La Casa de los Famosos México’, Gala Montes rompió el silencio sobre el conflicto que estaba viviendo con su mamá. No obstante, la producción del reality la invitó a recibir a la actriz a su salida como la tercera finalista, hecho con el que Beba Montes no estuvo de acuerdo.

Antes de convertirse en una habitante de La Casa más famosa de México, Gala Montes denunció las extorsiones que vivía de parte de su mamá, motivo por el cual se distanciaron: “Estoy cansada de que me esté manipulando y que me esté extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses. Pero llega un momento en el que yo dije: ‘señora, se acabó’”.

La producción de LCDLFM invitó sin avisar a la mamá de Gala Montes a la gala de la final

La hermana de Gala Montes, es decir, Beba Montes, realizó una transmisión en vivo para exhibir a la producción del reality: “Quiero aclararles que mi hermana y yo acordamos desde el momento uno en el que Gala entró a este proyecto, en el que yo también estuve aquí, que mi mamá no podía entrar”

“Obviamente yo también hice especificaciones en las que yo no quería que me juntaran con ella, especificaciones que bueno, se las pasaron por el arco del triunfo y con tal de dar 5 minutos de show trajeron a mi mamá sin avisarnos, me parece una grosería, una bajeza”, señaló.

Explicó que no le avisaron que su Crista Montes estaría presente hasta que llegó e hizo público su desacuerdo con la situación: “No estoy de acuerdo en que mi mamá entre, me parece que están atentando en contra de la salud mental de mi hermana y de la mía”.

Reveló que su mamá ha extorsionado a Gala con un video, el que asegura publicará en caso de no recibir dinero a cambio.

“Yo al día de hoy quiero decirles que no estoy de acuerdo con esto, ya me dio un ataque de ansiedad, nada más para que midan la calidad de lo que pasa, porque para la gente y para la producción es: ‘ay, 5 minutos de rating’”.

Sentenció que su mamá no es merecedora de recibir a Gala en la final de LCDLFM: “Mi mamá no merece estar en este evento, porque solo ha tratado de boicotearnos”.