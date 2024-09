¿Gala Montes perdonó a su mamá? Se reencuentran en LCDLFM tras conflicto por ‘manipulación’

A unos cuantos días de la gran final de ‘La Casa de los Famosos México’, la producción le preparó una sorpresa a Gala Montes, por lo que recibió un mensaje de parte de su madre, con quien vivió un conflicto que las obligó a distanciarse previo al ingreso de la actriz al reality.

Meses atrás, poco antes de que Gala Montes fuera confirmada como habitante de LCDLFM, arremetió en contra de su madre, asegurando que ella era la culpable de su depresión y ansiedad e incluso la llamó “loca”.

De la misma manera aseguró: “Estoy cansada de que me esté manipulando y de que me esté extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije: ‘señora, se acabó’”.

Mamá de Gala Montes sorprende con un mensaje en LCDLFM

Crista Montes publicó una fotografía a lado de Rosa María Noguerón, productora de LCDLFM, por lo que internautas sospecharon que se trataba de una sorpresa para Gala Montes.

Las especulaciones terminaron siendo ciertas, pues en la gala del miércoles 26 de septiembre se transmitió el mensaje de Crista para su hija: “Quería saludarte y decirte que no me pierdo el programa ni un solo día. Me he sentido muy contenta de que me has mencionado en el programa”.

Entre otras cosas, la madre de Gala admitió lo mucho que le gusta verla contenta y que le dio gusto que la Beba conviviera con los habitantes. Además destacó lo bien que se defendió y le deseó mucha suerte para la final: “Lo hiciste muy bien, te defendiste muy bien. Ahora en la final le deseo suerte a todos, espero que les vaya muy bien a todos, pero especialmente a ti Gala”.

Para concluir, le pidió que una vez que estuviera fuera del reality, la buscara: “Siempre estaré aquí contigo, ahora que salgas búscame, aquí estaré. Te amo”.

Gala dejó fluir las lágrimas y sentenció: “No pensé que LCDLFM me ayudara a sanar tantas cosas, tantas heridas, tantos vacíos, tantos problemas. Para mí el entrar aquí fue mágico, fue todo un viaje que me ha ayudado a distraerme de cosas”.

Fue así, que confirmó que la buscará al terminar el programa: “Mamá, yo también te amo, me encantó verte y por supuesto que te voy a buscar, eres el amor de mi vida y la luz de mis ojos, pero tenía que compartir las cosas de mi vida, tenía que crecer, tenía que unirme más a mi hermana, perdonar a mi papá y perdonarme a mí. Y hoy estoy más en paz que nunca”.