¿Sobrevivió? Hombre se impacta contra camioneta y es atropellado 2 veces

X, antes Twitter, es una red social utilizada por millones de personas en todo el mundo. Día con día, los usuarios acceden a este sitio para ver imágenes y videos que serían censurados en otros sitios. Algunos medios de comunicación toman grabaciones de este portal para hacer coberturas de hechos noticiosos que impactan a los internautas, tal como ocurrió con el clip que muestra el preciso momento en que un sujeto es atropellado dos veces.

Sí, una cámara de seguridad logró documentar el instante en que una persona sufrió un accidente mientras viajaba en su scooter. El hecho provocó que el involucrado cayera justo en al frente de una camioneta que estaba por incorporarse a una avenida muy transitada.

El conductor no pudo notar al joven y siguió con su camino. La víctima fue atropellada y la persona que manejaba, al notar que su coche había pasado sobre algo, optó por echarse en reversa y arrollar, por segunda ocasión al sujeto.

Para sorpresa de muchos, el hombre pudo levantarse. El video de poco más de cinco segundos causó que millones de internautas se preguntaran sobre el estado de salud de la persona; asimismo no pudieron responder a la pregunta de ‘cómo fue que pudo sobrevivir’.

Si bien no se conoce más sobre la grabación, el hecho se convirtió en tendencia en muchos países e incluso algunas cuentas ya lo han subido a otros sitios como Facebook o Instagram, donde se puede leer la leyenda de “Precaución, imágenes sensible”.

Además, algunos internautas dejaron comentarios como “El sujeto cayó justo frente a la camioneta !! Fuera de la vista del conductor, me imagino que por la velocidad que llevaba e imprudencia!!”, “Ahí de quién es la culpa”, “Pero el wey se cayó, el de la naranja no tuvo ni tiempo de asimilar y reaccionar” o “El del scooter iba en sentido contrario y sobre la banqueta , seguramente el de la camioneta voltea a la izquierda para ver si tiene paso libre pero no a la derecha , y el del patín se le estampa”.